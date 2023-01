Medizincheck absolviert: BVB schnappt sich Belgien-Talent

IMAGO/SEVIL OKTEM

Der zweifache belgische U19-Nationalspieler Julien Duranville hat die BVB-Bosse überzeugt

Der BVB steht kurz davor, den zweiten Wintertransfer nach Rechtsverteidiger Julien Ryerson unter Dach und Fach zu bringen. Vom RSC Anderlecht wird Julien Duranville kommen. Der 16-jährige Offensivspieler soll sofort zur Profimannschaft von Borussia Dortmund stoßen.

Unter anderem der FC Bayern und Real Madrid sollen ihre Fühler nach dem Toptalent ausgestreckt haben, jetzt hat der BVB bei Julien Duranville zugeschlagen. Der junge Belgier absolvierte laut "Ruhr Nachrichten" am Donnerstagmittag den Medizincheck in Dortmund, offiziell hat der BVB den Transfer indes noch nicht bestätigt.

Sportdirektor Sebastian Kehl verriet gegenüber der Zeitung jedoch schon ein paar Details zum Neuzugang: "Er ist ein wendiger und trickreicher Spieler. Wir sehen sein Potenzial, aber er kommt gerade aus einer Verletzung und wird sicherlich noch einige Zeit benötigen, um sich heranzuarbeiten."

Beim BVB soll Duranville einen Dreijahresvertrag mit einer Option auf eines Anschlussvertrags unterzeichnen. Dies ist die maximale Laufzeit für Spieler unter 18 Jahren.

Für den Youngster greift der BVB wohl durchaus tief in die Tasche. Berichten zufolge beträgt die Ablösesumme 8,5 Millionen Euro. Die Summe könne mit Bonuszahlungen auf bis zu elf Millionen Euro ansteigen, hieß es.

Duranville gilt als schneller, antrittsstarker und zielstrebiger Flügelspieler. Seine Dribblings und seine Lösungen in Eins-gegen-eins-Situationen werden als Qualitäten des Rechtsfußes hervorgehoben.

BVB sticht den FC Bayern und Real Madrid aus

In der laufenden Saison kommt der 16-Jährige auf 14 Pflichtspiele für Anderlecht. Dabei erzielte er ein Tor in der ersten belgischen Liga. Zurzeit laboriert er an einem Muskelbündelriss.

In seiner Heimat wird Duranville als "neuer Lukaku" angepriesen. Allerdings nicht wegen seiner Statur: Duranville ist 1,70 Meter groß und damit 21 Zentimeter kleiner als Inter-Star Romelu Lukaku. Belgiens Superstar spielte einst allerdings auch für Anderlecht und gab ebenfalls mit 16 Jahren sein Profidebüt im RSC-Trikot.

Bei der Verpflichtung von Duranville stach der BVB derweil offenbar Konkurrenten wie den FC Bayern oder Real Madrid aus. Laut einem Bericht von "voetbal24" hatten sich beide Klubs bei Anderlecht nach dem Angreifer erkundigt. Der FC Bayern soll im vergangenen Jahr sogar 15 Millionen Euro Ablöse geboten haben.