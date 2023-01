Erneute Gehirnerschütterung bei Gladbachs Kramer

FIRO/FIRO/SID/

Der Weltmeister von 2014 bekam einen Ball an den Kopf

Fußball-Weltmeister Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach hat sich im Auswärtsspiel beim FC Augsburg erneut eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Der Mittelfeldspieler sei "ein paar Sekunden weg" gewesen, sagte Trainer Daniel Farke nach der 0:1-Niederlage. Kramer hat in seiner Karriere immer wieder teils schwere Kopfverletzungen erlitten - die bekannteste im WM-Finale 2014, an das er sich in Teilen nicht mehr erinnert.

Kramer war zum Ende der ersten Halbzeit von einem wuchtigen Freistoß von Berisha am Kopf getroffen worden und daraufhin minutenlang benommen am Boden liegen geblieben.

"Chris hat sich bei dieser Aktion eine Gehirnerschütterung zugezogen", sagte Farke nach der Partie: "Seine Auswechslung hat uns hart getroffen, denn er hatte uns in der ersten Halbzeit viel Stabilität und viel Struktur im Spiel gegen den Ball gegeben."

Wann Kramer der Borussia wieder zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt.