Bericht: FC Schalke 04 plant nächste Leihe

IMAGO/Michael Taeger

Timo Baumgartl (r.) könnte der nächste Neue beim FC Schalke 04 werden

Kaum ist der Transfer von Innenverteidiger Moritz Jenz eingetütet, da ranken sich bereits die nächsten Gerüchte rund um eine mögliche Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers beim FC Schalke 04. Medienberichten zufolge sollen die Knappen an einem Transfer eines Spielers von Ligarivale Union Berlin interessiert sein.

Wie bekommt der FC Schalke 04 seine großen Sorgen in der Defensive in den Griff? Diese Frage stellen sich wohl derzeit nicht nur viele Fans der Königsblauen, sondern auch die Verantwortlichen in Gelsenkirchen.

Offensichtlich ist, dass eine Innenverteidigung bestehend aus Maya Yoshida und Henning Matriaciani nicht ausreichend ist, um die Knappen in der Bundesliga zu halten. Mit dem Ex-Mainzer Niklas Tauer und Jere Uronen aus Brest haben die Schalker bereits vor einigen Wochen zwei Verstärkungen für die Defensive verkündet.

Mit Moritz Jenz kommt zudem ein weiterer Abwehrspezialist temporär in den Ruhrpott. Offenbar sind die Planungen der Schalker damit aber immer noch nicht beendet.

Union-Verteidiger ein Kandidat für den FC Schalke 04?

Wie "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg erfahren haben will, ist der Tabellenletzte einer von drei Vereine, die sich für Timo Baumgartl von Union Berlin interessieren. Dorthin ist der 26-Jährige seit 2021 von der PSV Eindhoven ausgeliehen. Da der Verteidiger in der Hauptstadt aber über seine Einsatzzeiten unglücklich ist, steht ein Abbruch der Leihe im Raum, heißt es.

Dass Baumgartl zunächst keine Rolle im Kader der Unioner spielte, war mit dem Trainingsrückstand nach einer Hodenkrebserkrankung zu erklären. Doch bereits seit September ist Baumgartl wieder fit. Zu regelmäßigen Einsätzen für die Köpenicker hat es bislang dennoch nicht gereicht. Gerade einmal vier Spiele in der Bundesliga absolvierte der ehemaliger Stuttgarter bislang.

Nun könnte Baumgartl bei einem anderen Verein einen erneuten Versuch starten, sich in der Bundesliga zu etablieren. Neben Schalke sollen auch Hertha BSC und die TSG Hoffenheim Interesse an einer Verpflichtung des Verteidigers haben.