Bochum stattet U19-Kapitän mit Profivertrag aus

IMAGO/Revierfoto

Eigengewächs Tolba wird Profi "anne Castroper"

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat U19-Kapitän Mohammed Tolba mit einem Profivertrag ausgestattet.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 18 Jahre alte Verteidiger mit ägyptischen Wurzeln einen Lizenzvertrag bis 2025.

Tolba stand in dieser Saison bereits viermal im Bundesliga-Kader des VfL, spielt seit 2015 in der Bochumer Jugend und lief auch schon für die U19-Nationalmannschaft des DFB auf.

"Wir sind vom Leistungspotenzial von Mohammed Tolba vollends überzeugt, seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen", sagte Patrick Fabian, Sport-Geschäftsführer des VfL: "Mo ist in der Verteidigung variabel einsetzbar. Er ist einer unserer U-Nationalspieler, geht als Kapitän der U19 voran, kennt die Lizenzspielermannschaft bereits – sein erster Profivertrag beim VfL ist also der nächste logische Schritt in seiner persönlichen Entwicklung."