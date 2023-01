Entscheidung um Frankfurt-Leihgabe Hauge gefallen

IMAGO/David Catry

Von Eintracht Frankfurt an KAA Gent ausgeliehen: Jens Petter Hauge

Rund um die Zukunft von Eintracht Frankfurts Flügelspieler Jens Petter Hauge wurde in den vergangenen Wochen durchaus eifrig spekuliert. Der Norweger bekam bei seinem Leihklub KAA Gent nicht die gewünschten Einsatzzeiten, eine vorzeitige Rückkehr und ein neuer Leih-Deal standen im Raum. Nun hat die SGE eine Entscheidung getroffen.

"Jens Petter bleibt in Gent", hat Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche gegenüber "Bild" klargestellt: "Er muss sich da jetzt durchbeißen."

Heißt: Hauge, seit Saisonbeginn von der SGE an die Belgier verliehen, muss nun in der Rückrunde zusehen, dass er Trainer Hein Vanhaezebrouck von seinen Qualitäten überzeugt. Der Norweger blickt seit seinem Wechsel lediglich auf sechs Startelf-Einsätze für Gent zurück, ein Tor gelang dem Rechtsfuß bislang noch nicht.

Immerhin durfte Hauge bei den beiden zurückliegenden Liga-Spielen der "Büffel" wieder auf dem Platz mitwirken. Beim 0:0 gegen Sporting Charleroi sowie beim 3:0 gegen Sint-Truidense VV wurde die Nummer zehn jeweils für die letzten 30 Minuten aufs Feld geschickt.

Verlässt Matanovic den FC St. Pauli?

Unlängst waren Gerüchte aufgekommen, dass Eintracht Frankfurt den Skandinavier vorzeitig zurückbeordert und an andere Klubs verleiht. "Verdens Gang" zufolge soll der niederländische Erstligist FC Groningen Interesse gehegt haben. Zuvor war sogar der FC Schalke 04 mit Jens Petter Hauge in Verbindung gebracht worden.

Krösche hatte zuletzt im "kicker" erklärt, worauf es der SGE ankommt: "Das entscheidende Kriterium ist, dass er jetzt regelmäßig spielt. Natürlich gibt es dafür nirgendwo eine 100-prozentige Garantie, letztendlich wird es auch an ihm liegen. Eintracht Frankfurt steht hinter dem Spieler, wir lassen ihn nicht fallen und unterstützen ihn."

In Angreifer-Talent Igor Matanovic, aktuell an den FC St. Pauli verliehen, hat der Europa-League-Sieger einen weiteren Spieler, der noch nicht auf die gewünschten Einsatzzeiten gekommen ist. Krösche schloss einen vorzeitigen Leih-Abbruch gegenüber "Bild" nicht aus: "Das kann immer noch was werden."