VfB Stuttgart scheitert mit Angebot für Ex-Frankfurter

Hat in Griechenland Fuß gefasst: Ex-Frankfurt-Profi Gacinovic

Der VfB Stuttgart will sich einem Medienbericht zufolge auf dem letzten Drücker noch für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga wappnen und einen neuen Spieler in der Kader holen. Dabei ist der Blick wohl auf einen Mittelfeldspieler gefallen, der einst für Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim auflief.

Kehrt Mijat Gacinovic im Winter zurück in die Bundesliga? Nach Angaben des Portals "Mozzart Sport" hat der VfB Stuttgart großes Interesse an einer Verpflichtung.

Der 27-Jährige hatte seine serbische Heimat im Sommer 2015 in Richtung Eintracht Frankfurt verlassen. Bei den Hessen spielte er fünf Jahre lang, ehe er für ein halbes Jahr zur TSG Hoffenheim zog. Im Winter 2022 folgte der Abschied aus Deutschland: Über ein Intermezzo bei Panathinaikos ist er mittlerweile für Stadtrivale AEK Athen aktiv. Dort besitzt er noch einen Vertrag bis 2026.

Dem Bericht zufolge haben die Schwaben bereits ein Angebot bei den Athenern hinterlegt. Angedacht ist eine Ausleihe samt Kaufoption. Dies sei von AEK jedoch abgelehnt worden, heißt es. Denn: Gacinovic hat sich bei den Hauptstädtern zu einem wichtigen Spieler entwickelt und soll nur im Notfall abgegeben werden.

Winter-Transfer von Gacinovic zum VfB Stuttgart wohl unrealistisch

Einzig ein Verkauf, der eine entsprechende Ablösesumme mit sich bringen würde, könnte AEK noch umstimmen, heißt es. Die Rede ist hierbei von acht Millionen Euro - ein Betrag, der die Kassen des VfB Stuttgart wohl sprengen würde. Ein Winter-Deal scheint damit so gut wie vom Tisch, so "Mozzart Sport" weiter.

Mijat Gacinovic zählt bei AEK Athen zu den Stammspieler im Kader. In 13 Liga-Einsätzen gelangen dem Ex-Frankfurter vier Treffer. Damit hat er seinen Anteil daran, dass AEK nach 19 Spielen aussichtsreich im Rennen um die Meisterschaft liegen. Nur Rivale Panathinaikos hat einen Zähler mehr auf dem Konto.