Wilde 120 Minuten: Real gewinnt packendes Pokal-Derby

IMAGO/Colas Buera /PRESSIN

Real Madrid steht im Halbfinale der Copa del Rey

Real Madrid steht im Halbfinale des spanischen Pokals. Die Mannschaft des ehemaligen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti gewann nach packenden 120 Minuten gegen Stadtrivale Atlético Madrid mit 3:1 (0:1, 1:1).

Real Madrid darf sich weiter Hoffnungen auf den 20. Pokalsieg der Vereinsgeschichte machen. Die Königlichen drehten im heimischen Stadion die Partie gegen Atlético Madrid, das durch Álvaro Morata (19.) in Führung gebracht wurde.

Doch Angreifer Rodrygo, nur zehn Minuten zuvor eingewechselt, brachte die Hausherren in der Schlussphase (79.) zurück ins Spiel und somit in die Verlängerung. Dort entwickelte sich ein regelrechter Schlagabtausch - der spätestens in der 99. Minute zu Gunsten von Real umschlug, als Atleti-Innenverteidiger Stefan Savic binnen zweier Minuten mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Karim Benzema war es letztlich in der 104. Minute, der Real erlöste. In der letzten Drangphase der Gäste machte Vinicius Jr. (120.) schließlich alles klar.

Für Real Madrid geht es im Halbfinale des spanischen Pokals nun entweder gegen den FC Barcelona, Athletic Bilbao oder die Überraschungsmannschaft aus Osasuna, die sich am Mittwoch nach Verlängerung gegen den FC Sevilla durchgesetzt hatte.