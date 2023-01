So schafften Musiala und Davies den Durchbruch bei Bayern

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Jamal Musiala und Alphonso Davies sind feste Größen im Kader des FC Bayern

Jamal Musiala und Alphonso Davies sind aus der Startelf des FC Bayern kaum mehr wegzudenken. Holger Seitz, Leiter der Nachwuchsabteilung und Trainer der zweiten Mannschaft, sprach nun über den steilen Aufstieg des Duos.

Im Interview mit "web.de" bezeichnete Seitz Musiala als "Erfolgsbeispiel" für gelungene Nachwuchsarbeit beim FC Bayern. Der Youngster habe sich "schnell angepasst" und sei mittlerweile "absoluter Leistungsträger" bei den Profis.

Dass Musiala eine derartige Entwicklung nehmen würde, war Seitz bereits früh klar. "Dass er den Durchbruch bei uns schaffen würde und dazu in der Lage ist, zu den ersten Elf beim FC Bayern München zu gehören, haben wir ihm hier beim Campus alle zugetraut."

Musiala sei "ein absolutes Ausnahmetalent". Seitz merkte aber auch an: "Ich bin ganz ehrlich: Dass er so schnell in der Bundesliga und sogar der Champions League zurechtkommen würde, habe ich damals nicht voraussehen können."

Musiala wechselte 2019 aus der Jugendabteilung des FC Chelsea zum FC Bayern. Für die Profis der Münchner stand der 19-Jährige seitdem 102 Mal auf dem Platz. Dabei erzielte er 27 Treffer, hinzu kommen 17 Vorlagen.

FC Bayern: Davies "arbeitet sehr intensiv an sich"

Auch Alphonso Davies schloss sich in jungen Jahren dem FC Bayern an. 2019 verließ der Kanadier Vancouver und wechselte nach München. In seiner Vita stehen mittlerweile 136 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister.

Auch Davies spielte zunächst in der zweiten Mannschaft des FC Bayern. "Alphonso sollte sich bei uns damals auf und neben dem Platz akklimatisieren und die Spielidee des FC Bayern München mit viel Ballbesitz kennenlernen", erinnerte sich Seitz zurück.

Die Integration sei dem Abwehrspieler schnell gelungen. "Phonzie ist ein richtig guter Typ und mit einem sehr guten Charakter! Er ist sehr geerdet, extrem bodenständig und arbeitet sehr intensiv an sich. Zudem hat er natürlich eine hohe fußballerische Qualität", schwärmte Seitz.