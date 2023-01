Doppelter Matchwinner Reyna: "Harte Arbeit zahlt sich aus"

IMAGO/Blatterspiel

Giovanni Reyna erzielte zuletzt zweimal den Siegtreffer für seinen BVB

Giovanni Reyna ist der Mann der Stunde beim BVB. Sowohl gegen den FC Augsburg (4:3) als auch beim 1. FSV Mainz 05 (2:1) gelang dem US-Amerikaner als Einwechselspieler der Siegtreffer für Borussia Dortmund.

Logischerweise war die Erleichterung umso größer beim 20-Jährigen, der in den Wochen zuvor nach Kontroversen bei der US-Nationalmannschaft einige Schwierigkeiten zu bewältigen hatte.

Über die Gründe für seine starken Auftritte als Joker meinte Reyna selbst gegenüber Vereinsmedien des BVB: "Es liegt daran, dass ich eine gute Vorbereitung hatte und viel trainiert habe. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Es geht darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und sich selbst zu vertrauen."

In beiden bisherigen Bundesliga-Spielen in 2023 zahlten sich die Hereinnahmen von Cheftrainer Edin Terzic aus. Neben dem Siegtorschützen Reyna belebten auch die ebenfalls eingewechselten Offensiv-Alternativen Jamie Bynoe-Gittens und Sebastien Haller die Angriffsreihe der Dortmunder und steuerten Treffer beziehungsweise Assists bei.

"Wir kommen rein und versuchen, den Unterschied zu machen. Ich glaube, in der Liga sind wir an erster Stelle, wenn es um Einwechslungen und Tore geht", meinte Reyna dazu, der sich vor allem über die erste direkte Torbeteiligung von Stürmer Haller freute, der seinen Last-Minute-Treffer in Mainz nach einer Ecke vorbereitet hatte.

BVB am Sonntag in Leverkusen gefordert

"Wenn man so ein Tor schießt, dann passiert das so schnell. Man spürt die Gefühle, aber in dem Augenblick denkt man nicht darüber nach", verriet Reyna über seine Emotionen nach dem erneut siegbringenden Treffer für seine Farben.

Insgesamt sprach er beim Gastspiel in Mainz von einem "sehr, sehr harten Spiel. Ein schwieriges Spielfeld und Wetter, wir hatten erst drei Tage vorher gespielt. Es gab also viele schwierige Bedingungen. Bei solchen Spielen die drei Punkte zu holen, ist fantastisch für uns und wichtig für die Überzeugung und Stärke unseres Teams."

Für Borussia Dortmund steht am kommenden Sonntag bereits das nächste Auswärtsspiel an, wenn es ab 17:30 Uhr bei Bayer Leverkusen um die nächsten drei Zähler geht. Vielleicht dann auch erstmals in 2023 mit Gio Reyna in der Startelf.