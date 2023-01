Verwirrung um Bayern-Interesse an Südkorea-Talent

IMAGO/Steve Cho Kyewoong/Penta Press

Soll auf dem Zettel des FC Bayern stehen: Ji-Soo Kim

Der FC Bayern München sondiert mit seinen Scouts regelmäßig den ausländischen Spielermarkt. Zuletzt soll der Rekordmeister auf ein Talent aus Südkorea aufmerksam geworden sein. Ein baldiger Transfer scheint aber nicht geplant zu sein.

Der gerade einmal 18 Jahre alte Ji-Soo Kim ist nach Angaben der Zeitung "Chosun" aus Südkorea ins Blickfeld des FC Bayern geraten. Im vergangenen Jahr seien Mitarbeiter der Münchner zu einem Ligaspiel von dessen Klub Seongnam FC angereist.

Im September soll der FC Bayern gar schon eine Absichtserklärung nach Südkorea geschickt haben, in der man verkündete, Kim unter Vertrag nehmen zu wollen. Das Interesse sei verbrieft, nun wollen die Münchner dem Bericht zufolge Ernst machen. Allein der Zeitpunkt sei noch nicht geklärt.

Der junge Innenverteidiger schaffte es 2022 von Seongnams Junioren-Mannschaft in den Profikader - als jüngster Spieler in der Liga überhaupt. In der K League 1 blickt er bereits auf 19 Partien zurück, in denen er stets in der Anfangsformation stand.

Internationale Erfahrung kann Kim bald mit der südkoreanischen U20-Nationalmannschaft sammeln, für die er fest eingeplant ist. Bislang stand er für die U15- und U16-Auswahl des Landes auf dem Feld.

Kim-Transfer für den FC Bayern offenbar kein Thema

Am Ende der regulären Saison 2022 landete Kim mit seinem Klub Seongnam allerdings auf dem zwölften und somit letzten Platz, auch in der Relegation behielt der Klub die rote Laterne und stieg somit in die 2. Liga ab.

Dass nun der perfekte Zeitpunkt gekommen ist, den 1,92 Meter großen Abwehrspieler zum FC Bayern zu lotsen, entspricht "Bild" zufolge allerdings nicht der Wahrheit. Zwar wäre eine Verpflichtung des Toptalents mit Blick auf den asiatischen Markt durchaus interessant, ein Transfer sei aktuell aber kein Thema, heißt es im neusten Podcast des Boulevardblatts.