VfB Stuttgart im zähen Ringen um Wunschspieler

IMAGO/Mats Torbergsen

Hugo Vetlesen (M.) steht beim VfB Stuttgart auf der Wunschliste

Zu Beginn der Woche wurde erstmals vermeldet, dass Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart großes Interesse an Hugo Vetlesen vom FK Bodö/Glimt haben soll. Doch das Werben um den torgefährlichsten Mittelfeldspieler Norwegens gestaltet sich offenbar schwieriger als gedacht.

Bisher hat der Klub aus der norwegischen Eliteserien nämlich keinerlei Anstalten gemacht, seinen Nationalspieler in den kommenden Tagen noch ziehen zu lassen.

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht heißt, haben die abstiegsbedrohten Schwaben mittlerweile schon drei Angebote für Vetlesen abgegeben. Das letzte soll bei 2,5 Millionen Euro gelegen haben. Trotzdem hat Bodö/Glimt noch nicht zugestimmt.

Im Gegenteil: Wie es weiter heißt, pocht der Klub mittlerweile auf das Doppelte dieser Summe. Anfangs war noch die Rede davon, dass Vetlesen für deutlich weniger Geld zu haben wäre.

Laut dem Medienbericht soll sich Vetlesen, der im letzten Herbst erstmals für die norwegische Nationalmannschaft auflief, einen Wechsel in die Bundesliga zwar gut vorstellen können, sein aktueller Arbeitgeber stellt sich derzeit aber noch quer und will den Preis für den 22-Jährigen weiter in die Höhe treiben.

VfB-Flirt mit überragenden Scorer-Werten

Vetlesen blickt auf eine herausragende Saison in der Eliteserien zurück, die als Jahresliga ausgespielt wird. 28 Torbeteiligungen standen nach 29 Partien zu Buche. Bei der Suche nach einem neuen Kreativspieler landete der VfB Stuttgart bei dem Offensivmann, der mittlerweile aber auch bei vielen weiteren Klubs aus Europa auf dem Zettel stehen soll.

Derzeit scheint klar zu sein: Der Tabellen-15. der Bundesliga wird sich finanziell arg strecken müssen, um seinen Wunschspieler noch an den Neckar zu holen. Das Transferfenster schließt bekanntermaßen am kommenden Dienstag.