Fix! Salihamidzic verlässt den FC Bayern

Nick Salihamidzic verlässt den FC Bayern auf Zeit

Was sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet hat, ist nun Gewissheit: Nick Salihamidzic verlässt den FC Bayern mit sofortiger Wirkung und schließt sich auf Leihbasis dem italienischen Zweitligisten Cosenza Calcio an.

Dies gab der Klub aus Kalabrien am Freitag bekannt. Die Leihe ist offenbar bis zum Sommer ausgelegt, über eine Kaufoption ist aktuell nichts bekannt.

Zuvor hatte bereits der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass ein Leihgeschäft bevorstehe. Anscheinend absolvierte der Rechtsverteidiger wie erwartet am Freitagmorgen seinen Medizincheck.

Für Salihamidzic ist es nicht der erste Wechsel auf Zeit. Zuletzt hatte er sich bei den Vancouver Whitecaps probiert. Die Leihe zum MLS-Klub wurde aber im Herbst vorzeitig abgebrochen, obwohl sie eigentlich noch bis Ende 2023 ausgelegt war.

Bei den Whitecaps schaffte der Defensivspieler nicht den Sprung zur ersten Mannschaft. Stattdessen lief er lediglich für das Nachwuchsteam auf. In einem halben Jahr in Kanada kamen aber selbst dort nur fünf Einsätze zustande.

Der Bayern-Spieler bezeichnete den Schritt nach Kanada danach als "großen Fehler".

Salihamidzic beim FC Bayern ausgebildet

In Italien soll es für den Sohn von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic nun besser laufen. Aus sportlicher Sicht ist der Schritt in die Serie B allerdings durchaus gewagt.

Cosenza befindet sich in einem harten Abstiegskampf und steht derzeit mit nur vier Siegen aus den ersten 21 Spielen am Tabellenende.

Viel Zeit zum Eingewöhnen dürfte der 19-Jährige also nicht bekommen. Schon am Samstag steht gegen Parma Calcio die nächste wichtige Begegnung im italienischen Unterhaus an.

Salihamidzic begann seine Laufbahn einst bei der SpVgg Unterhaching, wechselte aber schon im Alter von zwölf Jahren in die Jugend des FC Bayern. Dort durchlief er alle Altersklassen und spielte zuletzt für die Bayern-Amateure in der Regionalliga.

Bislang gelang es ihm aber nicht, die großen Fußstapfen seines Vaters im Trikot des FC Bayern zu füllen. Hasan absolvierte in seiner erfolgreichen Karriere insgesamt 365 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister