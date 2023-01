Reif zählt Schalke-Coach Reis an: "Muss sich hinterfragen"

IMAGO/TEAM2sportphoto

Thomas Reis steckt mit dem FC Schalke 04 am Tabellenende fest

Vor dem Rückrunden-Auftakt gegen den 1. FC Köln herrscht beim FC Schalke 04 Tristesse. Zu enttäuschend waren die Resultate der ersten beiden Bundesliga-Partien des neuen Jahres gegen Eintracht Frankfurt (0:3) und RB Leipzig (1:6). Kommentatoren-Legende Marcel Reif sieht eine Teilschuld an der fortwährenden Misere bei Knappen-Coach Thomas Reis.

Mit nur neun Punkten aus 17 Begegnungen startet der FC Schalke in die zweite Saisonhälfte. Der erhoffte Aufschwung nach dem Trainerwechsel im Herbst ist ausgeblieben, Thomas Reis holte im Schnitt bislang gar weniger Punkte als sein glückloser Vorgänger Frank Kramer (0,5 zu 0,6 Zähler pro Spiel).

Nach Meinung von TV-Legende Marcel Reif muss der aktuelle Übungsleiter der Königsblauen schleunigst Verbesserungen liefern. Über das Debakel gegen Leipzig sagte der 73-Jährige in der "Bild"-Sendung "Reif ist Live": "Wenn du da so gar nichts hinkriegst, muss er (Thomas Reis, Anm. d. Red.) sich auch hinterfragen lassen. Bei der Leistung hat er von seinen Leuten niemanden erreicht."

Am Sonntag empfängt das Tabellenschlusslicht der Bundesliga den 1. FC Köln - alles andere als ein Sieg würde die Schalker kaum voranbringen.

Marcel Reif: FC Schalke 04 hat momentan "so wenig" anzubieten

Was Reif nachdenklich stimmt, ist die seltsam lethargische Stimmung in Gelsenkirchen. "Das, was diese Mannschaft anzubieten hat, ist so wenig, dass selbst die Schalker Fans nichtmal böse sind", erklärte der ehemalige "Sky"-Reporter.

Erst im vergangenen Sommer hatte der Ruhrpott-Klub als Meister der 2. Bundesliga die Rückkehr ins deutsche Oberhaus geschafft. Nach einem ordentlichen Start verlor das Team jedoch mehr und mehr den Faden.

Schon fünf Neuzugänge wurden daher im Winter verpflichtet, allesamt per Leihe. Ein sportlicher Aufwärtstrend ist bislang allerdings ausgeblieben, der nächste Abstieg nach 2021 wird immer wahrscheinlicher.