"Will ich nie wieder sehen": Reis zählt Schalke-Stars an

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Schalke-Coach Thomas Reis hat seine Mannschaft öffentlich angezählt

Der Start in die Rest-Saison verlief für den FC Schalke 04 alles andere als optimal. Mit einem Torverhältnis von 1:9-Toren in den ersten zwei Partien des neuen Jahres bleiben die Knappen weiter auf dem letzten Tabellenplatz. Vor dem Spiel gegen den formstarken 1. FC Köln schlägt Cheftrainer Thomas Reis nun Alarm.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen RB Leipzig (1:6) war Thomas Reis in keinster Weise einverstanden. "Wir haben Dienstag ein sehr, sehr schwaches Spiel gezeigt. Gegen Leipzig waren Zweikämpfe dabei, die man gewinnen muss, um das Publikum auch mal mitzunehmen. Spiele wie dieses dürfen definitiv nicht mehr stattfinden", stellte der 49-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1.FC Köln klar.

"Ich war sehr unzufrieden. Wir haben wenig abgerufen. Wir haben die entscheidenden Zweikämpfe einfach nicht gewonnen. Wir haben gar nichts abgerufen, das will ich so nie wieder sehen", zählte Reis seine Mannschaft an.

Angesprochen auf einzelne Personalien stellte der ehemalige Bochumer klar, dass bei ihm "niemand unantastbar ist".

FC Schalke 04 vor Köln-Spiel in prekärer Lage

Eine der große Aufgaben für das Heimspiel am Sonntag sei es, einen Schulterschluss mit den eigenen Fans zu schließen, erklärte Reis. Bereits lange vor Abpfiff verließen viele Anhänger der Königsblauen die Veltins Arena. Gegen die Domstädter soll dies nun anders werden.

"Die Erwartungshaltung gegen Köln ist, dass wir einen anderen Auftritt liefern. Gegen Leipzig haben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass wir wissen, wie man ein Tor verteidigen kann und haben etwas mehr Mut gezeigt. Das müssen wir über 90 Minuten hinkriegen", gab der Trainer die Richtung für das erste Spiel der Hinrunde vor.

Dem Ernst der Schalker Lage ist sich Reis dennoch bewusst. "Es ist nicht einfach, mit neun Punkten sieht es nicht gerade rosig aus. Wir wissen, dass wir noch viele Punkte holen müssen. Viele Spiele wie gegen Leipzig dürfen nicht mehr stattfinden", erklärte der Knappen-Coach.