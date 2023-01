Sandro Wagner überraschend zurück beim FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Wagner schaut sich beim FC Bayern genauer um

Sandro Wagner hat den FC Bayern im Blut. Nun ist er zum Münchner Spitzenklub zurückgekehrt. Dieses Mal jedoch nicht zu den Fußballern, sondern zum Basketball-Team aus der BBL.

In München geboren, ausgebildet in der Jugendabteilung des hiesigen Top-Klubs, erste Profi-Gehversuche in der Allianz Arena sowie eine spätere Rückkehr an die Säbener Straße, die ihm das Double einbrachte 2018/19: Sandro Wagner hat den FC Bayern aufgesaugt wie kaum ein anderer.

Nun ist der derzeitige Trainer des Münchner Vorort-Klubs Spielvereinigung Unterhaching an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, hat dafür jedoch kurzzeitig die Sportart gewechselt.

Bei den Basketballern des FC Bayern ist Wagner derzeit als Trainer-Praktikant aktiv, will bei FCB-Chefcoach Andrea Trinchieri seinen Trainer-Horizont erweitern. Die Verbindung zum BBL-Team kam dabei über Bayerns Basketball-Geschäftsführer Marko Pesic zustande.

"Ich will mich als Trainer breit aufstellen und auch mal Sportart-übergreifend lernen", zitiert die "Bild" den 35-Jährigen.

Trainer-Legende Trinchieri hat es dem früheren Fußball-Stürmer angetan. Er "ist einer der Besten, die es in Europa gibt. Er ist Taktik-Freak, hat eine große Empathie, ein sensationeller Typ. Ich bin dankbar, dass ich da lernen darf", freute sich Wagner, der für seine Erfolge mit Viertligist Unterhaching selbst von der Fachwelt hoch geschätzt wird.

Wagner muss mit Unterhaching gegen FC Bayern ran

Derzeit befindet sich Wagners Team auf dem ersten Platz der Regionalliga Bayern, der Vorsprung vor Verfolger Würzburger Kickers beträgt drei Punkte. Bis Ende Februar pausiert die vierte Liga jedoch noch. Deshalb hat Wagner im Moment Zeit für das Hospitieren bei den BBL-Stars seines Herzensklubs.

Gegen dessen Zweitvertretung geht es für Wagners Hachinger dann auch, wenn die Regionalliga Bayern am 24. Februar wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Dann wird der 25. Spieltag ausgetragen und die Partie des FC Bayern II gegen die SpVgg steht an. Zu diesem Zeitpunkt wird Wagner auch wieder bei den Fußballern an der Seitenlinie stehen, um die Aufstiegsmission Richtung 3. Liga fortzusetzen.