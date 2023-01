Schalke-Flop vor Blitz-Abschied

IMAGO/RHR-FOTO

Jordan Larsson (Mitte) könnte den FC Schalke 04 noch verlassen

Trotz der prekären Lage im Abstiegskampf hat der FC Schalke 04 bei den Wintertransfers bislang eher überschaubare Qualität an Land gezogen. Nun verlieren die Knappen wohl sogar einen weiteren Spieler.

Wie die dänische Boulevard-Zeitung "B.T." schreibt, haben sich die Gelsenkirchener mit dem FC Kopenhagen auf einen Transfer von Jordan Larsson geeinigt.

Demnach schließt sich der 25-Jährige zunächst bis zum Sommer auf Leihbasis dem Hauptstadtklub an. Danach greift eine Kaufoption, die einen dauerhaften Wechsel möglich macht.

Der Flügelstürmer war erst im August ablösefrei von Spartak Moskau ins Ruhrgebiet gewechselt. Der Sohn des legendären schwedischen Angreifers Henrik Larsson erwies sich aber nicht als die erhoffte Verstärkung.

In seinen elf Bundesligaeinsätzen blieb er ohne Torbeteiligung. Oftmals kam Larsson sogar nur von der Bank.

Sportchef Peter Knäbel machte im Herbst keinen Hehl daraus, dass die Vereinsspitze sich mehr vom Neuzugang erhofft hatte. Er zählte den Offensivspieler im Interview mit der "WAZ" sogar öffentlich an: "In den Spielen, in denen er eingewechselt worden ist, ist er mitgeschwommen. Dafür haben wir ihn aber nicht geholt, das kann auch nicht sein Selbstverständnis sein", polterte der 56-Jährige.

FC Schalke 04 tätigt weitere Winter-Transfers

Schon im November hatte der "kicker" berichtet, dass Larsson deshalb bei S04 auf der Abschussliste stehe. Der Linksfuß solle genauso wie Linksverteidiger Kerim Calhanoglu abgegeben werden, um Platz für echte Verstärkungen zu machen, hieß es damals.

Bei Calhanoglu ist die Trennung bereits vollzogen. Der 20-Jährige wurde zum SV Sandhausen in die 2. Bundesliga verliehen.

Nachhaltig verstärkt wurde der Kader aber nur teilweise. Die Leihgeschäfte von Jere Uronen auf der linken Abwehrseite und Niklas Tauer für die Mittelfeldzentrale deckten in ersten Linie die Abgänge von Calhanoglu und Florian Flick ab. Michael Frey wurde als Reaktion auf den Kreuzbandriss von Sebastian Polter geholt.

In den letzten Tagen kam durch die Verpflichtungen von Tim Skarke für die rechte Außenbahn und Moritz Jenz für die Innenverteidigung immerhin noch einmal Bewegung in die Mannschaft.