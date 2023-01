Paderborn bedient sich beim FC Chelsea

IMAGO/Propaganda Photo Agency

Bashir Humphreys wechselt nach Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Bashir Humphreys vom FC Chelsea verpflichtet.

Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt der 19 Jahre alte Verteidiger per Leihe vom Premier-League-Topklub an die Pader. Der englische Jugend-Nationalspieler spielte zuletzt vorwiegend in der U21 der Londoner, am 8. Januar 2023 debütierte Humphreys in der dritten Runde des FA-Cups bei Manchester City (0:4) über die vollen 90 Minuten bei den Profis.

"Bashir ist ein beidfüßiger Innenverteidiger, der neben seinen defensiven Qualitäten über sehr gute technische Fähigkeit und ein starkes Aufbauspiel verfügt", sagte SCP-Geschäftsführer Benjamin Weber: "Mit seinen Qualitäten wird er unseren Kader in der Defensive weiter aufwerten."