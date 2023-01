ManCity haut Arsenal aus dem Pokal

IMAGO/Matt West/Shutterstock

ManCity steht im FA Cup in der nächsten Runde

In der Premier League seit fast fünf Monaten ungeschlagen, in beiden Pokalwettbewerben aber draußen: Englands Spitzenreiter FC Arsenal ist auch aus dem FA-Cup ausgeschieden. Nach dem Aus im Ligapokal scheiterten die Londoner am Freitagabend in der vierten Runde mit 0:1 (0:0) bei Manchester City.

Nathan Ake (65.) erzielte das entscheidende Tor für die Skyblues, die mit dem Ex-Bielefelder Stefan Ortega im Tor ins Achtelfinale einzogen. Die Gunners, FA-Cup-Rekordsieger und in der Liga fünf Punkte vor ManCity, waren bereits im November durch eine 1:3-Heimpleite gegen Brighton & Hove Albion im EFL-Cup gescheitert.

In der Europa League ist Arsenal dagegen noch im Rennen, in der Premier League steht lediglich eine Niederlage zu Buche - am 4. September mit 1:3 bei Manchester United.