Hertha BSC offenbar heiß auf Aufstiegsheld

IMAGO/Stephanie Grossetete / Panoramic

Gauthier Hein soll vor einem Wechsel zu Hertha BSC stehen

1:3 im Keller-Duell gegen den VfL Bochum unter die Räder gekommen, vom VfL Wolfsburg mit 0:5 vom Platz gefegt: Den Start ins Fußballjahr 2023 hat Hertha BSC mächtig in die Binsen gesetzt. Um den Abwärtstrend zu stoppen, soll nun offenbar neues Personal her.

Der 26-jährige Franzose Gauthier Hein von AJ Auxerre soll das Interesse von Hertha BSC geweckt haben. Das berichtet "L'Yonne Républicaine".

Demnach befindet sich Hein bereits im regen Austausch mit den Berlinern, ein Transfer soll noch im Winter über die Bühne gehen.

2021/22 hatte Hein mit 18 Torbeteiligungen (11 Tore/7 Vorlagen) großen Anteil am Aufstieg von Auxerre in die Ligue 1. Vor der laufenden Saison verlängerte der Linksfuß seinen Vertrag dann bis 2025, im französischen Fußball-Oberhaus kann Hein an seine Leistungen aus der Ligue 2 aber nicht anknüpfen: In 18 Ligaspielen gelang ihm lediglich ein Treffer.

Hertha BSC ist dem Bericht zufolge dennoch der Ansicht, dass Hein im Abstiegskampf eine Verstärkung darstellt. Zumal der Flügelstürmer die Lücke im Berliner Kader füllen könnte, die durch die Verletzungen von Chidera Ejuke und Kelian Nsona entstanden ist.

Hertha BSC: Wirklich keine Transfers im Winter?

Wie bei Nsona liegen Heins Stärken auf dem rechten Offensivflügel, der in Thionville geborene Angreifer kann aber auch, wie Ejuke, auf links oder hinter den Spitzen agieren.

Gegen den Deal sprechen allerdings die klaren Worte, die Berlins Geschäftsführer Fredi Bobic unlängst wählte. "Wir glauben an die Gruppe, die wir haben", erklärte der Ex-Nationalspieler auf einer Pressekonferenz am Montag. Wintertransfers seien zudem "einfach nicht möglich".

Ob Bobics Worte in Stein gemeißelt sind, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen. Sollte Hertha BSC am Samstag (15:30 Uhr) im Stadtduell mit Union Berlin allerdings erneut empfindlich patzen, kann man wohl kaum ausschließen, dass Hertha auf dem Transfermarkt noch einmal alle Hebel in Bewegung setzt.