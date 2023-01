Tapalovic als Unruheherd? Gerland bezieht Stellung

Fotostand / Wundrig via www.imago-images.de

Gerland (re.) arbeitete beim FC Bayern mit Tapalovic (li.) zusammen

Der überraschende Rausschmiss von Toni Tapalovic beim FC Bayern schlägt auch Tage später noch hohe Wellen. Nun hat sich der früher in zahlreichen Funktionen beim deutschen Fußball-Rekordmeister aktive Hermann Gerland zum Aus des Torwartcoaches geäußert. Die Worte des Kult-Trainers stellen die Spekulationen der letzten Tage in ein anderes Licht.

Zu Beginn der Woche musste Toni Tapalovic seinen Hut nehmen und den FC Bayern mit sofortiger Wirkung verlassen. Der vom Klub genannte Grund: "Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit.". Zuvor hatte bereits Chefcoach Julian Nagelsmann angedeutet, dass die Chemie zwischen ihm und dem 42-Jährigen nicht stimmte.

"Bild" und "Sky" enthüllten zudem noch unangenehmere Details. Unter anderem, dass Tapalovic intern bereits seit Längerem unter Beobachtung stand, weil er die Anweisungen Nagelsmanns nicht befolgen wollte und weil er sich zu wenig um die Nachwuchskeeper gekümmert haben soll.

Hermann Gerland zeichnet nun jedoch ein anderes Bild von Tapalovic. Der Torwarttrainer sei "menschlich und fachlich überragend", teilte der heutige Co-Trainer der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft dem "kicker" mit.

Der 42-jährige Kroate sei "ein Vollprofi auf allerhöchstem Niveau". Aussagen, die nicht unbedingt zu jenem Bild passen, das in den letzten Tagen entstanden ist.

Dass es Differenzen mit Nagelsmann gegeben haben soll, wie weiträumig berichtet, ist deutlich schwieriger vorstellbar, wenn man Gerlands Lob hört.

Er habe Tapalovic als "einen super Charakter" kennengelernt. Als der heute 68-Jährige noch als Co-Trainer oder in anderen Funktionen in München aktiv war (zwischen 2009 und 2021), muss sich der Torwartcoach offenbar ganz anders präsentiert haben als zuletzt.

Er war ""sehr fleißig, top vorbereitet und bei uns immer ein Teamplayer", betonte Gerland.

FC Bayern: Gerland widerspricht Behauptungen über Tapalovic

Und weiter: Anders als in den Medien behauptet, habe sich Tapalovic immer mit den Nachwuchstorhütern ausgetauscht, so Gerland. Jedenfalls zu jenen Zeiten, als der 68-Jährige selbst noch am Ruder war.

Außerdem bleibt für die Trainer-Ikone unvergessen, dass der 42-Jährige einerseits Manuel Neuer fünfmal zum Welttorhüter gemacht habe, anderseits seinen Stellvertreter Sven Ulreich so aufgebaut habe, dass dieser zeitweise sogar im Kreis der Nationalmannschaft auftauchte.

Mittlerweile ist Tapalovic beim FC Bayern Geschichte. Der "kicker" bestätigte entsprechende Berichte von "Sky" und "Bild", dass die Spieler von der Entscheidung des Klubs "sehr überrascht" gewesen seien. Auch der Zeitpunkt, mitten in einer Englischen Woche und während Neuer an seinem Schien- und Wadenbeinbruch laboriert, kam für die Stars unerwartet.

Auf Nachfrage des "kicker" wollte sich Ulreich nach dem Spiel gegen Köln (1:1) am Dienstag nicht zu Tapalovics Aus äußern. "Auf gar keinen Fall", hieß es nur schlicht vom derzeitigen Ersatz von Neuzugang Yann Sommer.

Tapalovic war bereits 2011 zusammen mit Neuer vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Dort arbeitete er unter den Chefcoaches Pep Guardiola, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Julian Nagelsmann als Torwart-Trainer (und bei Flick zuletzt auch als Assistent).