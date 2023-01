Verwirrung um Boateng-Wechsel zu Klose-Klub

Marc Schueler

Boateng und Klose kennen sich bestens (Archivbild)

Gibt es ein Wiedersehen zweier Ex-Stars des FC Bayern in Österreich? Angeblich könnte Jérôme Boateng zum Klub des heutigen Cheftrainers und früheren FCB-Stürmers Miroslav Klose wechseln. Doch der SCR Altach dementiert.

Mit dem FC Bayern räumte Jérôme Boateng in seiner Bundesliga-Zeit zahlreiche Trophäen ab. Doch seit seinem Abschied aus München im Sommer 2021 wurde der Innenverteidiger nicht mehr wirklich glücklich. Bei seinem aktuellen Klub, Olympique Lyon, steht der Ex-Nationalspieler vor dem Aus. Zuletzt wurden Spekulationen um einen Wechsel zum Klub seines früheren Bayern-Kollegen Miroslav Klose laut. Doch die Gerüchte waren offenbar eine Ente.

Zwei Weltmeister aus dem Jahr 2014 in der österreichischen Provinz? Das wäre 'was gewesen. Von diesem Szenario berichtete jüngst die "Kronen Zeitung", die den früheren DFB-Verteidiger Jérôme Boateng mit einem Wechsel zum SCR Altach in Verbindung brachte, wo Miroslav Klose seit Saisonbeginn seine ersten Schritte als Cheftrainer macht.

Doch so schnell das Gerücht um den bei Olympique Lyon nicht mehr gewollten Abwehrspieler die Runde machte, so intensiv war der Klose-Klub bemüht, den Bericht der "Kronen Zeitung" ins Reich der Fabeln zu verweisen, gepaart mit einem Ironie-gespickten Seitenhieb gegen das Blatt.

🦆🦆🦆



Liebe Medien, bevor ihr hier gleich wieder alle aufspringt - im Sommer gabs eine ähnlich gut recherchierte Geschichte zu Heiko #Herrlich in der @krone_at! 😉 pic.twitter.com/IB1o93dYwI — SCR Altach (@SCRAltach) 27. Januar 2023

"Liebe Medien, bevor ihr hier gleich wieder alle aufspringt – im Sommer gabs eine ähnlich gut recherchierte Geschichte zu Heiko Herrlich" in der gleichen Zeitung", schrieb der SCR Altach bei Twitter.

Klose-Klub in Not

Ex-Bundesliga-Coach Herrlich war von der "Kronen Zeitung" intensiv mit einem Wechsel nach Österreich in Verbindung gebracht worden. Angeblich stand der frühere Augsburg-Trainer kurz vor einer Anstellung in Altach. Herrlich selbst trat dem im Juni bei "Sky" entschieden entgegen. "Ich habe keinen persönlichen Kontakt zu Altach", sagte er und fügte an: "Ich glaube, dass mein Name benutzt wird."

Nun also die Boateng-Gerüchte, an denen offenbar nichts dran ist. Verstärkung könnte Klose indes gut gebrauchen. Er steckt mit seinem ersten Klub als Profi-Trainer im Tabellenkeller fest.