Bayern-Plan und Preisschild für Kingsley Coman enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Kingsley Coman wurde zuletzt mit einem Abschied vom FC Bayern in Verbindung gebracht

Weil Kingsley Coman beim FC Bayern in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga nicht vollends überzeugte, kamen zuletzt Abschiedsgerüchte um den französischen Vize-Weltmeister auf. Sogar von einem Tauschdeal war die Rede. Doch neueste Berichte behaupten das Gegenteil. Außerdem wurde offenbar ein Preisschild für den Außenbahnspieler festgelegt.

Eigentlich ist der Vertrag von Kingsley Coman beim FC Bayern noch bis 2027 datiert. Doch weil der Flügelflitzer in der ersten Saisonhälfte nur selten seine volle Leistungsfähigkeit bewies - auch weil er aufgrund einer Rotsperre erst verspätet ins Team fand und danach wegen eines Muskelfaserrisses und einer weiteren (Gelb-)Sperre immer wieder ausfiel - wurden zuletzt Gerüchte laut, dass sich die Münchner im Sommer vom 26-Jährigen trennen könnten.

Das italienische Portal "Calciomercato" schrieb sogar von einem Tauschgeschäft mit AC Mailand, weil es der dortige Top-Stürmer Rafael Leao den Bayern-Bossen angeblich angetan hat. Dass Coman zu Jahresbeginn den Berater wechselte und bei der Agentur "CAA Base" anheuerte, dürfte das Übrige zu den Spekulationen beigetragen haben.

Doch wie "Sky" erfahren hat, ist an den Gerüchten wenig dran. Die Verantwortlichen des FC Bayern um Trainer Julian Nagelsmann, Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben demnach keinerlei Absichten, Coman im kommenden Sommer abzugeben.

So wird Kingsley Coman intern beim FC Bayern eingeschätzt

Im Gegenteil: Intern gilt er innerhalb des aktuellen Kaders als der beste Flügelspieler - allerdings mit einer Einschränkung. Nämlich nur dann, wenn er fit ist. Und genau hier lag in den letzten Jahren das Problem des Franzosen, dessen Verletzungshistorie gespickt ist mit zahlreichen Blessuren und daraus resultierenden Ausfällen.

Trotzdem will man in München weiter auf Coman setzen, der erst vor einem Jahr für weitere vier Saisons unterschrieb. Sollte es am Ende doch einen Veränderungswunsch des 26-Jährigen geben, dann wäre man beim FC Bayern erst ab einer hohen Summe gesprächsbereit, heißt es weiter.

Diese soll laut dem Bericht bei ungefähr 100 Millionen Euro liegen. Comans Marktwert wird derzeit auf circa 60 Millionen Euro geschätzt. Der Franzose spielt seit Sommer 2015 beim FC Bayern und kam damals erst auf Leihbasis und dann fest von Juventus Turin.