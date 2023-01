Ex-Kollege: Sadio Mané verlor "große Teile seines Gehalts"

IMAGO

Sadio Mané wechselte im letzten Sommer vom FC Liverpool zum FC Bayern

Beim FC Bayern warten sie dieser Tage auf (das Comeback von) Sadio Mané. Und auch bei seinem Ex-Klub, dem FC Liverpool, musste die Mannschaft offenbar das ein oder andere Mal auf den Offensivmann warten. Allerdings in anderer Hinsicht und mit ganz anderen Folgen für den Senegalesen, wie ein Ex-Kollege Manés nun verriet.

Seit Sommer 2022 steht Sadio Mané beim FC Bayern unter Vertrag. Doch Anfang November wurde der 32 Millionen Euro teure Neuzugang vom FC Liverpool durch eine Verletzung gebremst, laboriert seitdem an einer Entzündung im Wadenbeinköpfchen. Zuletzt machte der 30-Jährige Fortschritte, doch noch ist Warten angesagt.

Auf etwas andere Art mussten auch die früheren Mitspielers Manés immer wieder warten, wie Andrew Robertson, der seit Jahren die linke Abwehrseite der Reds beackert, im Podcast "We Are Liverpool" verriet. Immer wieder sei es vorgekommen, dass der Senegalese bei Flügen nicht alle wichtigen Dokumente dabei hatte und das ganze Team aufhielt.

Mané sei "oft der Schuldige gewesen", sagte Robertson und fügte an: "Dadurch verzögerte sich der Flug und die Ankunft".

Doch das Ganze hatte auch finanzielle Auswirkungen für Mané. "Wenn jemand seinen Pass bei einer Auswärtsfahrt vergisst, wird ein großer Teil des Gehalts abgezogen", erklärte der Abwehrspieler des LFC und setzte hinzu: "Wir mussten eine hohe Geldstrafe verhängen."

Sadio Mané beim FC Bayern im Aufbautraining

Manés Ex-Kollegen Jordan Henderson und James Milner seien die Kassenwarte gewesen und hätten die hohen Sanktionen festgelegt. "Sie treffen eine Menge Entscheidungen, zum Beispiel bei den Geldstrafen", legte Robertson dar.

Je nach Medienbericht unterscheiden sich die Zahlen, aber Mané soll dem Vernehmen nach mindestens zwölf Millionen Euro per annum in Liverpool verdient haben. Gut möglich also, dass eine nicht geringe Summe davon in die Mannschaftkasse des Klubs von Teammanager Jürgen Klopp geflossen ist.

Beim FC Bayern soll Mané nun sogar 22 Millionen Euro im Jahr kassieren. Wie der Strafenkatalog der Münchner bei vergessenem Reise-Pass aussieht, ist allerdings nicht bekannt. Mané bereitet sich derzeit an der Säbener Straße auf sein Comeback vor, wird aber wohl noch einige Wochen brauchen.