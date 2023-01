Eintracht-Fans beleidigen Uli Hoeneß als "H****sohn"

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Zahlreiche Fans von Eintracht Frankfurt reisten mit zum FC Bayern

Fans von Eintracht Frankfurt haben während des Bundesliga-Gastspiels beim FC Bayern Schmähgesänge gegen dessen Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß angestimmt.

Eindeutiges Liedgut wie "Hoeneß, du bist ein H****sohn" oder "Hoeneß in den Bau" war aus der sehr gut gefüllten und extrem lauten Gästekurve in der Münchner Allianz Arena zu vernehmen.

Hintergrund dürften die jüngsten Aussagen des 71-Jährigen sein, der Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag im "Doppelpass" ein "Zuschauerproblem" attestiert hatte.

Die SGE habe "ein aggressives Publikum, das immer wieder für Ausschreitungen gut ist. Es kann nicht sein, dass sie in Zukunft mehr Strafen bezahlen als sie einnehmen. Normale Begeisterung ist immer gut, aber bei Gewalt hört es bei mir auf", teilte Hoeneß mit.

Die Frankfurter Anhängerschaft sei in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren "immer wieder aufgefallen".

Eintracht Frankfurt: Alex Hellmann kritisiert Kritik von Uli Hoeneß

Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann hatte sich gegen die Hoeneß-Kritik gewehrt. Diese sei "stark übertrieben", sagte er bei "Sky 90". "Die letzten Jahre haben wir eine sehr positive Entwicklung gehabt."

In seiner "sehr großen, aktiven Fan-Szene" habe die Eintracht dennoch nach wie vor durchaus Probleme mit "Einzelpersonen". Deren Fehlverhalten finde in Verein und Umfeld aber "keinen Rückhalt", so Hellmann, der in diesem Zusammenhang dennoch von einer "Herausforderung" sprach.

Eintracht Frankfurt auf Platz 1 der "Strafen-Tabelle"

Fakt ist, dass die SGE-Fans in der "Strafen-Tabelle" der Bundesliga den Spitzenplatz belegen.

Mehr als 300.000 Euro musste der Europa-League-Sieger 2022/2023 schon wegen Fehlverhaltens seiner Anhänger blechen - ganz überwiegend aufgrund des Abbrennens von Pyro-Technik, das allerdings natürlich nicht gleichbedeutend mit Ausschreitungen und Gewalt ist.

Fakt ist auch, dass sich der aktuelle Tabellenfünfte eines großartigen Supports durch seine Schlachtenbummler erfreut. Die Partie beim FC Bayern machten die Fans von Eintracht Frankfurt ebenfalls annähernd zu einem Heimspiel.