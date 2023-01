Kahn enthüllt Neuers Reaktion auf den Sommer-Transfer

IMAGO/Revierfoto

Oliver Kahn ist Vorstandschef des FC Bayern

Mannschaftskapitän Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern für die restliche Saison. Mit Yann Sommer konnte der Rekordmeister im Winter einen erfahrenen Schlussmann als Ersatz gewinnen. Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat nun erklärt, wie Neuer mit der Situation umgegangen ist.

Nach seinem folgenschweren Unfall bei einer Skitour ist Manuel Neuer beim FC Bayern zum Zuschauen verdammt. Der 36-Jährige muss mit einem Unterschenkelbruch mindestens bis zum Sommer pausieren.

"Ich habe ihn gestern in der Kabine getroffen und habe mich ein paar Minuten mit ihm unterhalten. Es sieht alles sehr gut aus, auch was die Wundheilung betrifft", verriet Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn am Samstag im Rahmen der Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:1) bei "Sky".

FC Bayern: Kahn schwärmt von Neuer

Neuer sei "auch schon wieder so optimistisch, dass das Ganze in dem geplanten Zeitrahmen verlaufen kann", führte der Münchner Funktionär aus.

Der Nationalkeeper wird beim FC Bayern derzeit von Yann Sommer vertreten, der von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach an die Isar gewechselt ist.

"Ich war schon erstaunt, wie reflektiert er die ganze Situation wahrgenommen hat und sich im Gespräch verhalten hat", verteilte Kahn ein Sonderlob an Neuer: "Das zeigt, was für ein unglaublicher und großartiger Charakter ist."

Kahn weiterhin von Neuer überzeugt

Der Kapitän habe "so einen Ehrgeiz, nochmal anzugreifen". "Wenn Manuel diese Leistungen wieder bringt, gehört er zu den besten Torhütern der Welt, das wissen wir", zeigte sich Kahn überzeugt.

Da Sommer beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet hat, könnte dem deutschen Rekordmeister zur kommenden Saison ein spannender Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten ins Haus stehen. Zunächst geht es für den FC Bayern aber erst einmal darum, die Sieglos-Serie im neuen Jahr zu beenden.