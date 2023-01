Nächste Rettermission? Magath offen für Hertha-Rückkehr

IMAGO/Revierfoto

Offen für eine Rückkehr zu Hertha BSC: Felix Magath

Im Vorjahr rettete Felix Magath Hertha BSC in letzter Sekunde vor dem Abstieg. Im Januar 2023 brennt beim Berliner Bundesligisten schon wieder der Baum - und das Trainer-Urgestein wäre prinzipiell offen für eine Rückkehr.

Nach der Derbypleite gegen Union Berlin versinkt Hertha BSC im Chaos. Schon kurz nach Spielschluss wurde Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic von seinen Aufgaben entbunden, während Coach Sandro Schwarz angeblich noch nicht zur Debatte steht.

Sollte beim Tabellenvorletzten aber doch wieder ein Retter gesucht werden, stünde Felix Magath wohl bereit. Das deutete der Übergangstrainer der vergangenen Spielzeit im Gespräch mit "Bild-TV" an.

"Ich habe ja die letzte Saison fast immer ein Endspiel gehabt, eigentlich macht mir das ziemlich Spaß. Ich habe das nicht als Stress empfunden, sondern als Herausforderung. Ich muss mich erst mal damit beschäftigen, ich schiele ja immer mit einem Auge auf die Hertha. Und ich habe gesagt: Ich möchte weiterarbeiten", zeigte sich Magath offen für ein Comeback.

Der 69-Jährige hatte mit der Alten Dame 2021/2022 in der Relegation gegen den HSV den Klassenerhalt geschafft.

Felix Magath: Hertha BSC "fremdelt mit der Entwicklung"

Magath zufolge liegen die Probleme im Klub tiefer. "Die Hertha, wer immer dahinter steckt, fremdelt mit der Entwicklung, die da seit zwei, drei Jahren läuft. Deswegen versucht man wieder, zurückzurudern und weg von Investoren zu gehen, um da Ruhe reinzubekommen", erklärte der frühere Nationalspieler.

Diesen Widerspruch gebe es an vielen Stellen im deutschen Fußball: "Auf der einen Seite ist es der traditionelle Verein, auf der anderen Seite das Geschäft, die Millionen."

Er habe "schon nach der Rettung kritisiert, dass in Berlin etwas im Klub nicht stimmt, weil ich keine Unterstützung gespürt habe in dem schweren Abstiegskampf", so Magath weiter.

Der Verein sei nicht geeint: "Die Millionen, die vom Investor gekommen sind, haben den ganzen Verein durcheinander gebracht."