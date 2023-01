Rückschlag für Real Madrid im Meisterkampf

IMAGO/Jorge Ropero/ Agencia LOF

Real Madrid konnte Real Sociedad nicht bezwingen

Real Madrid hat im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft zwei weitere Punkte verloren. Der Tabellenzweite kam im Spitzenspiel der Primera División gegen Real Sociedad San Sebastián nur zu einem 0:0.

Real liegt nun in der Tabelle bereits fünf Zähler hinter Tabellenführer Barcelona. Der Spitzenreiter hatte am Samstag durch ein Tor von Pedri (61.) mit 1:0 in Girona gewonnen.