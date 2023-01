Mehr als zehn Offerten für Flirt des BVB?

IMAGO/MI News

Anthony Elanga wird unter anderem beim BVB gehandelt

Mit Blick auf mögliche Verstärkungen für Borussia Dortmund fiel zuletzt immer wieder der Name von Manchester Uniteds Talent Anthony Elanga. Im Werben um den 20-jährigen Schweden sieht sich der BVB allerdings angeblich mit auffallend vielen Konkurrenten konfrontiert.

Mehr als zehn Leih-Anfragen habe Manchester United für Anthony Elanga im aktuellen Winter bereits vorliegen, berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano. Neben dem BVB buhlen demnach unter anderem Klubs aus Italien und die PSV Eindhoven aus den Niederlanden um den Flügelstürmer.

Ob United den Youngster allerdings überhaupt ziehen lässt, ist angeblich aber auch zwei Tage, ehe das Transferfenster in den meisten großen Ligen schließt, noch nicht entschieden.

Der schwedische Nationalspieler kommt am Old Trafford in der aktuellen Spielzeit zwar meist nur zu Kurzeinsätzen, stand im Saisonverlauf aber immerhin schon 20 Mal für die Red Devils in Pflichtspielen auf dem Rasen.

BVB-Star im Gegenzug angeblich "Wunschkandidat" in den Niederlanden

Für den BVB dürfte eine Leihe von Elanga wohl vor allem von Interesse sein, sollte Thorgan Hazard die Schwarz-Gelben noch verlassen.

Der Belgier, der zuletzt nicht im Kader der Dortmunder stand, ist niederländischen Medien zufolge "Wunschkandidat" in Eindhoven, wo er die Lücke füllen soll, die der Wechsel von Cody Gakpo zum FC Liverpool hinterlassen hat. Demnach ist eine Leihe inklusive Kaufoption angedacht.

Glaubt man den "Ruhr Nachrichten" sind die Chancen des BVB auf eine Verpflichtung Elangas aber zumindest als "kompliziert" einzuschätzen. Vor allem, da auch Klubs an ManUnited herangetreten sein sollen, die Elanga kaufen und nicht nur leihen wollen.

Die Entscheidung hänge nun von verschiedenen Faktoren ab, die der BVB nicht unbedingt beeinflussen könne, so die Zeitung.