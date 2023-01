Paukenschlag! Eintracht heiß auf deutschen Nationalspieler

Revierfoto via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt soll an Philipp Max (M.) interessiert sein

Eintracht Frankfurt könnte im Transfer-Endspurt angeblich noch einmal für einen echten Paukenschlag sorgen und einen dreimaligen deutschen Nationalspieler verpflichten.

Der Start ins neue Bundesligajahr ist Eintracht Frankfurt gelungen. Auch in den schweren Auswärtsspielen beim SC Freiburg und dem FC Bayern punkteten die Hessen, die den erneuten Einzug in die Champions League anstreben.

Um für die Herausforderungen der kommenden Monate gerüstet zu sein, will die SGE offenbar noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Bei Juventus-Leihgabe Luca Pellegrini ist ein vorzeitiger Leihabbruch im Gespräch, im Gegenzug würde der amtierende Europa-League-Sieger gerne noch einen neuen Mann für die Außenbahn dazuholen.

Wie "Eindhovens Dagblad" und "Voetbal International" übereinstimmend berichten, ist Philipp Max der Wunschspieler der Hessen. Das Interesse am 29-Jährigen soll durchaus konkret sein.

Bei der PSV Eindhoven besitzt der dreimalige deutsche A-Nationalspieler noch einen bis 2024 gültigen Vertrag, dennoch sollen beide Seiten für eine Trennung im Winter offen sein.

Neuer Standardspezialist für Eintracht Frankfurt?

Max war 2020 für knapp acht Millionen Euro vom FC Augsburg in die Niederlande gewechselt. Unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt zählte er in seinem Premierenjahr zu den Leistungsträgern. Nach und nach ist sein Stellenwert jedoch gesunken, auch wenn 2022/2023 bislang beachtliche 25 Pflichtspiele für den Linksfuß zu Buche stehen.

In Patrick van Aanholt soll die PSV sogar schon einen Nachfolger für Max an der Angel haben und einen Transfer in den kommenden Tagen daher forcieren.

Ob Frankfurt einen Kauf oder eine Leihe bevorzugen würde, ist nicht bekannt. Sollte der Deal über die Bühne gehen, würde die SGE einen Standardspezialisten mit der Erfahrung aus 147 Bundesligaspielen (15 Tore, 26 Vorlagen) dazugewinnen.