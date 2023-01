Bericht: VfB Stuttgart holt Flügelflitzer aus Portugal

IMAGO/Miguel Pereira

Gil Dias soll laut Medienberichten kurz vor der Unterschrift beim VfB Stuttgart stehen

Beim Gastspiel des VfB Stuttgart bei RB Leipzig zeigte sich einmal mehr, dass es der Mannschaft von Bruno Labbadia offensiv an Qualität mangelt. Für diese soll nun ein neuer Flügelspieler aus Portugal sorgen.

Bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen RB Leipzig offenbarte sich erneut, dass der VfB Stuttgart mit großen Problemen in der Offensive zu kämpfen hat. Neben der nötigen Durchschlagskraft fehlt es den Schwaben derzeit auch an der Quantität in vorderster Front.

Besonders auf der Außenbahn hatte Bruno Labbadia mit großen Personalsorgen zu kämpfen, die dafür sorgten, dass Mittelstürmer-Talent Thomas Kastanaras auf der ungewohnten Rechtsaußen-Position zu seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga kam.

Damit der VfB in den kommenden Spielen mehr Optionen auf den Flügelpositionen hat, scheint der Tabellenfünfzehnte jetzt den ersten Winter-Transfer unter Dach und Fach gebracht zu haben. "Sky" berichtet, dass sich die Stuttgarter die Dienste von Gil Dias von Benfica Lissabon gesichert haben. Demnach sei der Außenstürmer bereits auf dem Weg nach Deutschland, um am Montag den Medizincheck zu absolvieren.

Haraguchi wechselt nicht zum VfB Stuttgart

Sollten bei diesem keine Unregelmäßigkeiten zu finden sein, könnte der 26-Jährige bei dem Bundesligisten laut "Record" zeitnah als feste Verpflichtung präsentiert werden. Somit könnte der Portugiese seinem neuen Verein bereits beim Spiel im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn am Dienstagabend (18:00 Uhr) zur Verfügung stehen.

Zerschlagen hat sich hingegen wohl ein Wechsel von Genki Haraguchi. Der japanische Nationalspieler von Union Berlin wird auf Grund der Verletzung von András Schäfer nicht die Transfer-Freigabe der Eisernen erhalten.

Noch am Freitag hatte VfB-Sportdirektor das Interesse an dem flexiblen Offensivspieler bestätigt. "Er könnte ein Thema werden. Zumindest ist er ein interessanter Spieler. Ob das eine Möglichkeit für uns ist, wird sich in drei Tagen zeigen", sagte er gegenüber "DAZN" am Rande des Bundesligaspiels in Sachsen. Nun wird sich der fünffache deutsche Meister wohl nach einer Alternative umsehen müssen.