Hertha BSC will Ex-BVB-Star

Uwe Kraft

Maximilian Philipp spielte bis 2019 beim BVB. Wechselt er jetzt zu Hertha BSC?

Nach dem vermasselten Auftakt ins neue Jahr und der Trennung von Sportchef Fredi Bobic will Fußball-Bundesligist Hertha BSC unbedingt Korrekturen am Kader vornehmen. Vor allem in der Offensive sehen die abstiegsbedrohten Hauptstädter Handlungsbedarf. Ein ehemaliger BVB-Spieler gilt dabei als Wunschkandidat.

Im Grunde hapert es bei Hertha BSC zurzeit überall. In der Offensive machen sich die Defizite aber besonders bemerkbar. Beim 0:2 im Derby gegen 1. FC Union konnte die Elf von Trainer Sandro Schwarz durchaus mithalten, blieb allerdings harmlos vor dem Kasten.

Ähnlich ungefährlich präsentierten sich die Berliner zuvor beim 1:3 im Abstiegsduell beim VfL Bochum und beim 0:5 beim VfL Wolfsburg. Mit nur 20 erzielten Treffern stellt der Tabellenvorletzte den drittschwächsten Angriff der Liga. Dieses Problem will Hertha offenbar mit einem ehemaligen BVB-Star beheben. Laut dem "Kicker" gilt Maximilian Philipp als Wunschkandidat von Coach Schwarz.

Philipp steht noch bis 2025 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, spielt jedoch in den Planungen von Trainer Niko Kovac keine große Rolle mehr. Mehr als drei Liga-Einsätze und insgesamt 115 Minuten Spielzeit waren dem 28-Jährigen in der laufenden Runde nicht vergönnt.

Ex-BVB-Star darf Wolfsburg sofort verlassen: Schnappt Hertha BSC zu?

Bei einem entsprechenden Angebot darf Philipp, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist, die Wölfe noch in diesem Winter verlassen. In der vergangenen Spielzeit bestritt Philipp 22 Bundesliga-Einsätze, in denen er ein Tor erzielte und vier Treffer vorbereitete.

Für Philipp würde sich mit einem Wechsel zu Hertha ein Kreis schließen: Der gebürtige Berliner spielte einst für den BSC-Nachwuchs, ehe er über Tennis Borussia Berlin, Energie Cottbus und den SC Freiburg den Sprung ins Profilager schaffte.

Besonders im Fokus stand der frühere U21-Nationalspieler von 2017 bis 2019, als er auf 38 Bundesliga-Einsätze und zehn Tore für Borussia Dortmund kam. Beim BVB konnte sich Philipp letztlich nicht durchsetzen, im Sommer 2019 zog er weiter zu Dinamo Moskau.