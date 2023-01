Winter-Wechsel? Vater von BVB-Profi lässt aufhorchen

IMAGO/Christopher Neundorf

Thorgan Hazard (l.) wird den BVB wohl verlassen

Thorgan Hazard gilt bei Borussia Dortmund seit Längerem als Streichkandidat und wird mit einem Wechsel bis zum Ende der laufenden Transferperiode am Dienstag in Verbindung gebracht. Der Vater des BVB-Profis äußert sich zu den Gerüchten.

Zuletzt verzichtete Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic zweimal freiwillig auf Thorgan Hazard. Sowohl beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FSV Mainz 05 als auch beim 2:0 in Leverkusen fehlte der 29 Jahre alte Belgier im Kader des BVB, obwohl keine Verletzung vorlag.

Sportlich funktioniert die Mannschaft also auch ohne den früheren Gladbacher, Terzic plant offensichtlich nicht mehr wirklich mit ihm. Zuletzt verdichteten sich vor diesem Hintergrund Hinweise, wonach es noch im Januar zur Trennung zwischen dem BVB und Hazard kommt.

BVB: Wechsel im Winter? Thorgan Hazards Vater äußert sich

Der niederländische Top-Klub PSV Eindhoven wird heiß als möglicher Abnehmer gehandelt. Auch dem FC Everton aus der englischen Premier League wird Interesse an Hazard nachgesagt.

Dass sich die Spielerseite intensiv mit einem Tapetenwechsel beschäftigt, bestätigte inzwischen auch Thorgan Hazards Vater Thierry.

"Es stimmt, dass wir eine Lösung für Thorgan suchen. Es ist wichtig, dass er spielt. Ein Fußballer will immer spielen. Wir schauen uns alle Möglichkeiten an und hoffen, dass wir heute oder morgen eine konkrete Antwort geben können", sagte er am Sonntag gegenüber "De Telegraaf".

BVB: Leihe mit Kaufoption bei Thorgan Hazard?

Besonders die Spur nach Eindhoven ist Medienberichten zufolge heißt. Glaubt man den "Ruhr Nachrichten", strebt der Tabellendritte der Eredivisie zunächst eine Leihe mit einer Option auf eine anschließende Weiterverpflichtung statt.

Am Sonntag fanden demnach Verhandlungen zwischen PSV-Sportdirektor Marcel Brands und Hazard statt. Der BVB dürfte sich definitiv aufgeschlossen dafür zeigen, Hazard kurzfristig von der Gehaltsliste zu bekommen.