Gladbach-Kapitän Stindl vor Wechsel in die 2. Bundesliga?

Lars Stindl von Gladbach in die 2. Bundesliga?

Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl steht womöglich vor einem überraschenden Wechsel in die 2. Bundesliga.

Wie "Bild" berichtet, ist im Sommer nach Ablauf seines Vertrags in Gladbach eine Rückkehr des 34-Jährigen zum Karlsruher SC "denkbar".

Stindl durchlief bis 2007 die Nachwuchsteams des KSC und machte dort anschließend seine ersten Schritte im Profi-Geschäft. 2010 zog es ihn weiter zu Hannover 96. 2015 sicherte sich Gladbach für drei Millionen Euro die Dienste des Offensivspielers.

Für die Borussia absolvierte Stindl bislang 255 Pflichtspiele (79 Treffer und 61 Vorlagen). Auch in der laufenden Saison gehört er zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Daniel Farke.

Dem Bericht zufolge gab es zwar Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit zwischen Stindl und Gladbach und diese sollen zeitnah weiterlaufen. Das Ergebnis dieser Verhandlungen sei aber noch "völlig offen", heißt es.

Sportchef Roland Virkus erklärte, die Klub-Führung sei "intensiv im Austausch" mit dem Routinier. Stindl sei "extrem wichtig für die Mannschaft".

Gladbach oder KSC? Lars Stindls Zukunft offen

"Ich will gar nicht zu sehr über die Zukunft sprechen, aber dass Lars brutal wichtig auf dem Platz und in der Kabine ist, habe ich schon betont", sagte Farke zuletzt.

Beim KSC haben sie Stindls Situation in Gladbach im Blick. "Wenn es so ist, dass es ihn wirklich im Sommer wieder in die Heimat zieht und er noch Fußball spielen will, werden wir uns mit dem Thema absolut beschäftigen. Dann werden wir auch von uns aus den Kontakt zu ihm suchen", sagte Manager Oliver Kreuzer den "Badischen Neusten Nachrichten".

Stindl hat im Ort Waghäusel im Landkreis Karlsruhe ein Haus gebaut. Die gemeinsame Rückkehr dorthin mit seiner Frau und seinen beiden Kindern sei "beschlossene Sache", schreibt "Bild", lediglich der Zeitpunkt sei noch unklar.