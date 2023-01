Chaos bei Hertha: Transferziel fliegt wieder zurück

IMAGO/JB Autissier

Gauthier Hein soll kurz vor einem Wechsel zu Hertha BSC gestanden haben

Beim abstiegsbedrohten Bundesliga-Klub Hertha BSC haben sich die Ereignisse am Montag laut einem Medienbericht überschlagen. Mittendrin: Transferziel Gauthier Hein, der statt bei den Berlinern nun womöglich beim VfB Stuttgart unterkommen könnte.

Eigentlich war zwischen Hertha BSC und dem Franzosen Gauthier Hein von AJ Auxerre schon alles geklärt. Der am Samstagabend gefeuerte Geschäftsführer Fredi Bobic hatte den Deal mit Mittelfeldspieler in den vergangenen Tagen eingefädelt, sodass sich der 26-Jährige am Montag gemeinsam mit seinem Berater zum obligatorischen Medizincheck auf den Weg nach Berlin gemacht hatte.

Doch dann das: Nach Angaben von "Bild" ist der Transfer auf dem letzten Drücker geplatzt. Die Verhandlungen zwischen den beiden Bobic-Nachfolgern Benjamin Weber und Andreas "Zecke" Neuendorf sowie dem Ligue-1-Klub seien nicht zum Abschluss gekommen. Der mögliche neue Investor 777, der bei Transferfragen offenbar bereits seine Finger im Spiel hat, sei dem Bericht zufolge vom Transfer ebenfalls nicht überzeugt gewesen.

Hein, der zu diesem Zeitpunkt schon die medizinischen Untersuchungen hinter sich hatte, flog daher prompt wieder zurück. Nun, so "Bild", könnte der Franzose ausgerechnet bei Herthas Liga- und Abstiegskampf-Konkurrent VfB Stuttgart unterkommen.

Spieler sagen Hertha BSC ab

Unterdessen haben sich gleich mehrere Spieler gegen einen Wechsel nach Berlin entschieden, heißt es außerdem.

Der Wolfsburger Maximilian Philipp, dessen Leih-Transfer ebenfalls von Fredi Bobic eingestielt worden war, präferierte letztlich Werder Bremen. Der Deal um den 28-Jährigen war am Montagnachmittag zwischen Wolfsburg und Bremen finalisiert worden.

Selim Amallah von Standard Lüttich sagte derweil Hertha BSC ab, um noch in die spanische Liga zu Real Valladolid ziehen zu können, so "Bild". Der dänische Innenverteidiger Jannik Vestergaard von Leicester City musste indes aus Kostengründen von der Liste gestrichen werden.

Zwei potenzielle Neuzugänge befinden sich allerdings noch auf der Hertha-Liste: Außenstürmer Theo Bongonda vom FC Cádiz und Innenverteidiger Marvin Friedrich von Borussia Mönchengladbach.