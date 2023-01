Neue Hoffnung bei Bayern-Kapitän Manuel Neuer

IMAGO/Ulrich Wagner

Manuel Neuer verletzte sich in seinem Winterurlaub schwer

Manuel Neuer droht mit seiner schweren Beinverletzung noch bis über das Saisonende 2022/2023 hinaus auszufallen. Jüngst weckte der Kapitän des FC Bayern aber neue Hoffnungen bei seinen Anhängern.

Zuletzt kursierten via "Bild" neue Fotos vom Bayern-Torhüter, die ihn am Sonntag in München zeigen sollen. Die Mannschaft versammelte sich in der bekannten Gastronomie Käfer zum gemeinsamen Essen.

Manuel Neuer erschien dabei auf Krücken und konnte sein verletztes und operiertes rechtes Bein dabei erstaunlich gut bewegen und belasten.

Laut dem Medienbericht soll der 36-Jährige schon wieder teilweise aufgetreten sein, konnte sogar schon wieder Treppensteigen. Die Hoffnungen rund um den deutschen Nationalkeeper mehren sich, dass der Genesungsprozess gut voranschreitet und Neuer bestens im Plan in Sachen Rückkehr auf den Fußballplatz liegt.

FC Bayern steht vor heißem Konkurrenzkampf im Tor

Läuft alles optimal, dann soll Neuer am ersten Trainingstag zur kommenden Saison wieder voll belastbar auf dem Platz stehen und sich wieder für den Stammplatz zwischen den Torpfosten bewerben.

Der kommende Sommer dürfte beim FC Bayern zum ersten Mal seit vielen Jahren von einer spannenden Torwart-Debatte dominiert werden. Neben Neuer will dann auch Yann Sommer, der jüngst aus Gladbach verpflichtet wurde und die aktuelle Nummer eins beim deutschen Rekordmeister ist, den Stammplatz im Bayern-Kasten verteidigen.

Wie es dem mehrmaligen Welttorhüter Manuel Neuer wirklich geht, wollte er selbst bei seinem Besuch zum Teamessen aber nicht verraten. Der Weltmeister von 2014 hält sich seit seinem mehrfachen Knochenbruch mit Äußerungen in der Öffentlichkeit weitestgehend zurück. Auch via Instagram und Co. hat sich Neuer schon seit Jahresbeginn mit Statement bezüglich seines Gesundheitszustandes bedeckt gehalten.