Eintracht Frankfurt vermeldet Winter-Transfer

IMAGO/ PSV Eindhoven v AC Milan

Wechselt zu Eintracht Frankfurt: Linksverteidiger Philipp Max

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat sich auf der linken defensiven Außenbahn verstärkt und den dreifachen deutschen Nationalspieler Philipp Max verpflichtet. Das gab die SGE am Dienstagvormittag offiziell bekannt.

Eintracht Frankfurt hat kurz vor dem Ende der Winter-Wechselfrist noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Linksverteidiger Philipp Max wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von der PSV Eindhoven zu den Hessen. Anschließend, so teilten die Frankfurter mit, besitzt der Bundesligist eine Kaufoption.

Über die Höhe der Option machte der Klub keine Angaben. "Bild" hatte zuvor berichtet, dass sie bei "nur" zwei Millionen Euro liegen soll.

"Mit Philipp Max gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger dazu, der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht. Mit seinen Fähigkeiten und auch als Person passt er perfekt in unser Team und wir sind froh über die Option, ihn längerfristig binden zu können", freute sich Sportvorstand Markus Krösche über den Transfer.

Max am Dienstag schon im Eintracht-Training

Der 29-Jährige erhält bei Eintracht Frankfurt die Rückennummer 32. Am Dienstagvormittag wird Max erstmals am Mannschaftstraining von Chefcoach Oliver Glasner teilnehmen.

Philipp Max hatte in der Saison 2013/14 für den FC Schalke 04, für den sein Vater Martin einst auf Torejagd gegangen war, sein Debüt im deutschen Oberhaus gebracht. Zwischen 2015 und 2020 lief er für den FC Augsburg auf.

Anschließend wechselte er in die Niederlande zur PSV Eindhoven, wo er bis 2024 unterschrieb. In jener Zeit empfahl er sich zudem für die deutsche Nationalmannschaft, für die er ein Testspiel und zwei Partien in der Nations League absolvierte.

In der laufenden Saison kam Max für PSV weiter regelmäßig zum Einsatz. Zwölfmal stand er in der Eredivisie in der Startelf. Zudem lief er in der Champions-League-Qualifikation sowie in der Europa League für Eindhoven auf.