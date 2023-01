Medien: Lukratives Angebot für Eintracht-Star eingegangen

IMAGO

Weckt auch in England Begehrlichkeiten: Daichi Kamada (r.) von Eintracht Frankfurt

Wie, und vor allem wo, geht es für Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt weiter? Der Schlüsselspieler der SGE wird seit Wochen schon mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gesetzt. Kurz vor Ende der Winter-Wechselfrist lockt offenbar ein englischer Topklub.

Funkt Manchester United im Poker um eine Verpflichtung von Daichi Kamada noch dazwischen? Wie "Bild" mit Berufung auf Informationen von "The Evening Standard" berichtet, hat der Premier-League-Klub ein durchaus lukratives Angebot unterbreitet. Das Ziel: United will den Japaner nicht erst im Sommer, sondern schon jetzt verpflichten.

In Frankfurt sei deshalb ein Angebot in Höhe von rund 17 Millionen Euro eingegangen. Zur Erinnerung: Der 26-Jährige wäre aufgrund seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags in wenigen Monaten ablösefrei zu haben.

Ob die Eintracht den torgefährlichen Offensivspieler aber so kurzfristig noch abgibt, darf indes bezweifelt werden. Daichi Kamada erzielte in bislang 16 Bundesliga-Partien in dieser Spielzeit sieben Tore, auch in der Champions League zeigte er sich mit drei Treffern in sechs Spielen besonders stark.

Kamada zögert noch mit Unterschrift bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat in den vergangenen Wochen immer wieder signalisiert, gerne mit dem 1,84 Meter großen Mittelfeldspieler verlängern zu wollen. "Ich glaube, dass es Zeit braucht. Ich bin zuversichtlich, dass wir sehr gut und klar aufgezeigt haben, welchen Plan wir mit jedem einzelnen Spieler haben", hatte etwa Sportvorstand Markus Krösche zuletzt auf einer Pressekonferenz des Europa-League-Siegers mit Blick auf Daichi Kamada gesagt. Ein Ultimatum werde man dem Japaner aber nicht geben.

Laut "Bild" liegt ihm seit geraumer Zeit ein unterschriftsreifes Angebot vor, das ihn bis Sommer 2026 an die SGE binden und zu einem der Top-Verdiener (2,5 bis drei Mio. Euro) machen würde.

"Sky" hatte im vergangenen Dezember ein grundsätzliches Interesse von Borussia Dortmund an Kamada offenbart. Der BVB würde den Frankfurter demnach gerne im Sommer ablösefrei unter Vertrag nehmen.