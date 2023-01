Letztes Puzzleteil: Schalke holt Mittelfeld-Arbeiter

IMAGO/Audooren Stijn

Fortan in Königsblau am Ball: Éder Balanta

Der vom Abstieg bedrohte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Éder Balanta schließt sich Tabellenschlusslicht Schalke 04 an, das gab der Revierklub am Dienstagmittag bekannt. Damit dürften die Kaderplanungen der Königsblauen endgültig abgeschlossen sein. Der Kolumbianer ist bereits der sechste Profi, der im Winter verpflichtet worden war.

Der 29-Jährige wird bis zum Saisonende vom FC Brügge ausgeliehen. Über die weiteren Details des Transfers, etwa über eine mögliche Kaufoption, machte Schalke 04 keine Angaben.

"Wir bekommen einen physisch robusten und zweikampfstarken defensiven Mittelfeldspieler, der sich durch seine körperbetonte Spielweise auszeichnet", beschrieb S04-Cheftrainer Thomas Reis die Vorzüge des neuen Mannes: "Ich bin davon überzeugt, dass er durch seine Art und Weise, wie er spielt, den Druck auf unsere Abwehr reduzieren kann und wir davon profitieren werden."

Schalke-Neuzugang Balanta: "Kann es kaum erwarten"

Vor allem gewinnt Schalke 04 durch die Verpflichtung "internationale Erfahrung" dazu, wie Sportvorstand Peter Knäbel hervorhob. Éder Balanta war bei der Weltmeisterschaft von 2014 Teil der kolumbianischen Auswahl. Der Defensivmann, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, kam sogar zu einem WM-Einsatz.

Zudem blickt Balanta für den FC Brügge und seinen vorherigen Klub FC Basel auf immerhin 30 Einsätze in der Champions League zurück. Sein Vertrag in Belgien ist noch bis 2024 datiert, zuletzt kam er in Brügge aber nicht mehr regelmäßig zum Einsatz. In der laufenden Saison lief der Linksfuß aber noch neunmal in der belgischen Liga sowie viermal in der Champions League auf.

"Ich bin sehr froh darüber, dass der Transfer zustande gekommen ist und kann es kaum erwarten, meine Team-Kollegen kennenzulernen. Wir haben eine große Aufgabe vor uns, daher werde ich alles dafür tun, damit wir die Klasse halten", wird der Neuzugang in der Pressemitteilung zitiert.