Bestätigung in der Nacht: Sabitzer verlässt den FC Bayern

Tut sich beim FC Bayern am Deadline Day noch etwas?

Nach der Verpflichtung von Joao Cancelo hat der FC Bayern mitten in der Nacht für die nächste Transfer-Überraschung gesorgt - diesmal allerdings auf der Abgabenseite. Wie der Rekordmeister um kurz nach 1 Uhr deutscher Zeit bestätigte, wird Marcel Sabitzer den Klub nun doch verlassen. Zumindest vorerst.

Der Deal deutete sich bereits in den Nachmittagsstunden an, spät in der Nacht vermeldete der FC Bayern schließlich den Vollzug: Marcel Sabitzer wird den Tabellenführer der Bundesliga mit sofortiger Wirkung verlassen und schließt sich Manchester United an. Dort unterschrieb der Österreicher einen Leihvertrag bis zum Saisonende.

"Manchester United hat zu Wochenbeginn Interesse an Marcel Sabitzer hinterlegt. Marcel hat uns erklärt, dass er sich mehr Spielzeit wünscht und überzeugt ist, sie bei United zu bekommen", begründete Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Last-Minute-Deal.

In Rücksprache mit Trainer Julian Nagelsmann, der sich einst für den Transfer des Mittelfeldspielers stark machte, habe der Klub dem Wunsch Sabitzers entsprochen, ergänzte Salihamidzic: "Wir wünschen ihm für die Rückrunde mit United viel Erfolg."

FC Bayern lehnt Kaufoption ab

Nach Informationen von "Sky" wurde zwischen dem FC Bayern und Manchester keine Kaufoption für Sabitzer im Leih-Vertrag verankert.

Mehrere Medien hatten im Falle eines festen Transfers zuvor von einer Ablösesumme in Höhe von rund 15 Millionen Euro berichtet.

Das Transferfenster wurde in der Premier League zwar um 0 Uhr (MEZ) geschlossen. Der Deal konnte letztlich aber noch nachträglich verkündet werden, da alle Papiere rechtzeitig beim englischen Verband eingereicht wurden.

Manchester United hat mit dem Transfer unter anderem auf die Verletzung von Christian Eriksen reagiert, der wohl mindestens bis April ausfällt.

Marcel Sabitzer: Endgültiger Abschied vom FC Bayern?

Beim FC Bayern endet Marcel Sabitzers Gastspiel somit vorerst nach nur anderthalb Jahren, sein Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2025 datiert.

In der laufenden Saison kommt Sabitzer auf 23 Pflichtspiele für den Rekordmeister, zehnmal stand er in der Anfangsformation.

Ob der Österreicher noch einmal an die Säbener Straße zurückkehrt, ist Stand heute unklar. Mit Blick auf die nächste Saison winken ihm jedoch kaum mehr Einsatzzeiten, wenn Leipzigs Konrad Laimer im Sommer ebenfalls zum FC Bayern wechselt. Gleichzeitig pocht auch Neuzugang Ryan Gravenberch auf mehr Spielminuten.

"Er ist der unangenehmste, wenn er nicht spielt. Charakterlich ist er ein Killer. So sehen Spieler aus, die gewinnen wollen", hatte Sabitzers Berater Roger Wittmann am Dienstagvormittag bei "Sky" über seinen Klienten gesagt.