Schalkes Aufsichtsratschef fordert Kohle-Revolution

Schalkes Aufsichtsratschef Axel Hefer fordert eine Umverteilung der Fernsehgelder im Fußball.

"Die Liga muss umsteuern, ganz grundsätzlich", sagte Hefer "Zeit Online".

"Wir bekommen von diesem Kuchen sehr wenig ab, obwohl unsere Spiele selbst in der zweiten Liga von mehr Leuten geschaut werden als ein Spiel von Hoffenheim oder Wolfsburg in der ersten Liga. Die Aufmerksamkeit, die wir erzielen, ist höher als bei fast allen anderen Bundesligavereinen." Der 45-Jährige ergänzte: "Wir haben sehr hohe Zuschauerzahlen, stehen aber – was die Fernsehgelder betrifft – auf dem vorletzten Platz. Das ist nicht gerecht."

Die TV-Gelder werden zum Teil nach der sportlichen Leistung der Vereine ausgeschüttet. Hefer wünscht sich einen Systemwechsel. Traditionsvereine wie der Bundesliga-Tabellenletzte Schalke subventionierten "die Retortenklubs, die unpopulären Vereine", sagte er.

"Wir haben Millionen von Fans"

Der Klub habe fast 170.000 Mitglieder, sagte Hefer. "Wir haben Millionen von Fans und eine Struktur, die all diese Leute betreut: eine leistungsstarke Geschäftsstelle zum Beispiel."

Zudem sei der mediale Druck größer. "Die Retortenklubs kennen das gar nicht. Die haben kaum Fans und kaum Beachtung, brauchen auch keine große Struktur", sagte Hefer. "Wir tragen die Kosten dieses Systems und haben großen öffentlichen Druck. Wir bekommen die Vorteile aber nicht, die von anderen abgeschöpft werden. Das kann nicht sein. Das muss korrigiert werden. Das werden sich die Traditionsvereine auf Dauer nicht gefallen lassen."