Gladbach entgeht stolze Millionen-Summe

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Marcus Thuram (m.) und Ramy Bensebaini (l.) bleiben bei Gladbach

Mit Yann Sommer hat Borussia Mönchengladbach in der abgelaufenen Transferperiode einen Leistungsträger an den FC Bayern abgegeben. Marcus Thuram sowie Ramy Bensebaini bleiben hingegen beim Fußball-Bundesligisten.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde viel spekuliert, am Ende kam allerdings kein Transfer zustande. Marcus Thuram und Ramy Bensebaini werden bis zum Saisonende für Borussia Mönchengladbach spielen.

"Beide bleiben auf jeden Fall bis Sommer. Was dann passiert, wird man sehen", wird Sportdirektor Roland Virkus von der "Bild" zitiert.

Die gute Nachricht: Mit Thuram und Bensebaini stehen Cheftrainer Daniel Farke somit weiterhin zwei wichtige Säulen der Mannschaft zur Verfügung. Die schlechte Nachricht: Beide Spieler sind nur noch bis zum Saisonende an den Verein gebunden. Am Ende könnte Gladbach leer ausgehen.

Der Marktwert des Duo wird zusammen auf rund 50 Millionen Euro geschätzt. Eine stolze Summe, die Gladbach eigentlich gut gebrauchen könnte.

Bensebaini beim BVB auf dem Zettel - auch Thuram begehrt

Andererseits kämpft die Borussia in der Fußball-Bundesliga um die Qualifikation für das internationale Geschäft. Aktuell ist der Klub vom Niederrhein Achter. Thuram und Bensebaini sind unter Coach Farke gesetzt.

Bensebaini soll besonders bei Borussia Dortmund im Fokus stehen. Der BVB könnte den Linksverteidiger im Sommer als Nachfolger für Raphael Guerreiro verpflichten, sollte der Europameister von 2016 die Schwarz-Gelben zum Nulltarif verlassen.

Thuram wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League oder Serie A in Verbindung gebracht. Der FC Bayern oder FC Barcelona wurden ebenfalls schon als mögliche Abnehmer genannt.

In den kommenden Wochen dürften die beiden Personalien bei Gladbach nun erst einmal ruhen, bevor wieder neue Bewegung in der Transfermarkt kommen wird.