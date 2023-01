Newcastle United greift nach Pokal-Titel

IMAGO/Owen Humphreys

Newcastle United winkt der Titelgewinn im Ligapokal

Newcastle United ist im englischen Fußball-Ligapokal nur noch einen Schritt vom ersten nationalen Titelgewinn seit 68 Jahren entfernt.

Der neureiche Saudi-Klub zog im Premier-League-Halbfinalduell mit Schlusslicht FC Southampton durch einen 2:1 (2:1)-Erfolg ins Endspiel ein, nachdem die Magpies bereits vor Wochenfrist das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden hatten.

Im Finale am 26. Februar im Londoner Wembley-Stadion um die Nachfolge des schon ausgeschiedenen Cupverteidigers FC Liverpool von Teammanager Jürgen Klopp trifft Newcastle, das 1955 durch den Triumph im FA-Cup letztmals einen wichtigen Erfolg im Mutterland des Fußball gefeiert hatte, entweder auf Rekordmeister Manchester United oder den früheren Europapokalsieger Nottingham Forest.

Der zweite Endspielteilnehmer wird am Mittwoch (21:00) in Manchesters Old-Trafford-Stadion ermittelt. Das Hinspiel hatten die Red Devils 3:0 gewonnen.

Newcastle, das in der vergangenen Saison vom saudi-arabischen Staatsfonds gekauft worden war, ging im Rückspiel durch einen Doppelpack von Sean Longstaff (5. und 21.) schon entscheidend in Führung. Che Adams (29.) konnte für die Gäste trotz Überzahl in der Schlussphase nach einer Roten Karte gegen Bruno Guimaraes (82./grobes Foulspiel) nur noch verkürzen.