Alexander Nübel bei Bayern-Konkurrent gehandelt

IMAGO/Lisa Guglielmi

Alexander Nübel könnte im Sommer vom FC Bayern zu RB Leipzig wechseln

Sollte Alexander Nübel in der neuen Saison beim FC Bayern keine Chance auf einen Stammplatz bekommen, könnte er sich einem Konkurrenten der Münchner anschließen, heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Denn: Der Keeper will unbedingt bei einem deutschen Spitzenklub spielen.

Im Sommer kehrt Alexander Nübel von seiner zweijährigen Leihe von AS Monaco zum FC Bayern zurück. Doch derzeit deutet wenig darauf hin, dass der 26-Jährige dann eine Chance im Kampf um das Tor bekommt.

Mit Neuzugang Yann Sommer (Vertrag bis 2025) und dem derzeit noch verletzten Platzhirsch Manuel Neuer (Vertrag bis 2024) hat Nübel nämlich dann gleich zwei namhafte Konkurrenten vor der Nase.

Im Frühling sind zwar Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Bayern geplant. Gut möglich, dass diese jedoch ergeben, dass der frühere Schalker keine Stammplatz-Perspektive hat. Sollte es so kommen, dann würde Nübel, dessen Vertrag an der Säbener Straße eigentlich noch bis 2025 datiert ist, nach Informationen von "Sport Bild" verkauft werden wollen.

Sein größter Wunsch sei es angeblich, bei einem deutschen Spitzenklub zwischen den Pfosten zu stehen.

Hier bringt das Sport-Magazin RB Leipzig in Spiel. Ein Wechsel zu den Roten Bullen sei in diesem Fall "eine ernsthafte Option" für den Keeper. Nach der Kreuzbandverletzung von Péter Gulácsi ist die Torwart-Frage bei den Sachsen ein sensibles Thema. Bislang ist kaum abzusehen, ob der ungarische Routinier zur neuen Saison wieder ist.

RB Leipzig plant Torwart-Verpflichtung: Kommt Nübel?

Gut möglich, dass nach acht Jahren mit Gulácsi als Nummer eins eine Wachablösung im RB-Tor gibt, vor allem, wenn sich weitere Komplikationen beim 32-Jährigen abzeichnen. Schon im Dezember war Gulácsi erneut operiert worden, weil sich Bakterien im lädierten Knie eingelagert hatten. Denken die Leipziger unter Neu-Sportchef Max Eberl die T-Frage neu, könnte Nübel offenbar eine ernstzunehmende Option sein.

Erste Wahl ist bislang wohl Maarten Vandevoordt von KRC Genk. Das 20-jährige Torwart-Talent soll eigentlich erst im Sommer 2024 aus Belgien nach Leipzig kommen, könnte via Klausel aber auch bereits nach der aktuellen Spielzeit verpflichtet werden. Ob der belgische U21-Mann allerdings sofort das Zeug zum Stammtorwart hat, wird bezweifelt - was im Umkehrschluss Nübels Chancen auf einen Transfer erhöhen könnte.

Seit Guláscis Aus Anfang Oktober hütet Ersatzmann Janis Blaswich das Tor. Der 31-Jährige hat aber wohl keine dauerhafte Perspektive. RB will laut dem Bericht definitiv noch einen starken Torwart neben Gulásci holen.