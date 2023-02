Medien: Nagelsmann "ohne Rücksicht auf Verluste"

IMAGO/Ulrich Wagner

Julian Nagelsmann hat es derzeit beim FC Bayern nicht leicht

Seit Sommer 2021 ist Julian Nagelsmann Trainer des FC Bayern. Doch so wie sich der Chefcoach derzeit intern gibt, soll er sich in seiner bisherigen Zeit in München noch nie verhalten haben. Für den sportlichen Erfolg ist dem 35-Jährigen offenbar nahezu jedes Mittel recht.

Nach drei Remis zum Jahresauftakt (jeweils 1:1 gegen RB Leipzig, den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt) hängt beim FC Bayern der Haussegen schief.

Zwar vergrößerte sich der Vorsprung auf die Verfolger in der Tabelle sogar auf einen Punkt, doch sowohl spielerisch als auch ergebnistechnisch hatte man beim deutschen Fußball-Rekordmeister mehr vom Start in den Rest der Saison erwartet. Kein Wunder also, dass Julian Nagelsmann unter Druck steht.

Deshalb soll der Cheftrainer die Zügel zuletzt mächtig angezogen haben. Schon in der Wintervorbereitung in Katar hatte der 35-Jährige laut "Sport Bild" so intensiv und hart trainieren lassen, dass einige Stars murrten und die Einheiten zum Trainingslager-Ende hin deutlich gedrosselt werden mussten.

Dabei wollte Nagelsmann nur dafür sorgen, dass die Kondition für den Saisonendspurt reicht, wo in diesem Jahr unbedingt mehr als nur die deutsche Meisterschaft her soll.

FC Bayern: Neue Kommunikationsform von Julian Nagelsmann

Doch nicht nur auf dem Platz nimmt Nagelsmann die Spieler nun härter ran. Auch verbal soll sich der Cheftrainer ganz anders zeigen als noch in seinen ersten anderthalb Jahren.

Nach dem verpatzten Auftakt ins Jahr soll er "in einer nie zuvor dagewesenen Schärfe" mit den Profis des FC Bayern abgerechnet haben, berichtet das Blatt, das sogar konkrete Aussagen erfahren haben will.

"Ich habe die Dinge TAUSEND MAL angesprochen, wir und machen IMMER NOCH FALSCH", habe Nagelsmann gesagt und konkrete Mannschafsteile und einzelne Spieler angezählt - darunter unter anderem die Innenverteidigung, deren Passschärfe er dem Bericht zufolge monierte.

Der zuletzt wegen seines Paris-Trips von Sportvorstand Hasan Salihamidzic öffentlich gescholtene Serge Gnabry bekam auch vom Trainer eine klare Ansage.

Nagelsmann sprach dem Nationalspieler die Eigenverantwortung ab und teilte mit, ihm würden künftig die Argumente fehlen, wie er den Profis zwei Tage vor einem Spiel freigeben könne.

Muss Julian Nagelsmann um seinen Job beim FC Bayern bangen?

Nicht ganz zufällig strich der 35-Jährige den freien Tag am Montag und lud Gnabry und Co. vor dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch (20:45 Uhr) in Mainz zum Training.

Zuvor hatte Nagelsmann bereits bei der Trennung von Torwart-Trainer Toni Tapalovic, an der er maßgeblich mitgewirkt haben soll, seine harte Hand bewiesen. Damit am Ende der Saison mehr als nur der Bundesliga-Titel steht, gehe Nagelsmann seinen neuen Weg "ohne Rücksicht auf Verluste", schreibt "Sport Bild".

Auf die Unterstützung der Verantwortlichen kann sich Nagelsmann dabei offenbar verlassen. Wie es heißt, muss sich der 35-Jährige trotz des schlechten Starts ins Jahr 2023 derzeit keine Sorgen um seinen Job machen, obwohl Top-Trainer wie Thomas Tuchel auf dem Markt sind.