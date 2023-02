Nagelsmanns Verhältnis zu Musiala wohl "nicht einfach"

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Julian Nagelsmann ist seit 2021 Chefcoach des FC Bayern

Gerüchten zufolge soll Julian Nagelsmann beim FC Bayern ein schwieriges Verhältnis zu Super-Talent Jamals Musiala haben. Der Cheftrainer ist für den 19-Jährigen angeblich nicht Ansprechpartner Nummer eins beim deutschen Fußball-Rekordmeister.

Die Formkurve von Jamal Musiala ging beim FC Bayern in den letzten Wochen deutlich nach unten.

Der 19 Jahre alte Überflieger des ersten Teils der Saison steht sinnbildlich für die schlechte Phase, die die Münchner aktuell durchmachen.

Dass Musiala derzeit nicht wieder zu alter Stärke findet, könnte möglicherweise auch mit dem Verhältnis zu Julian Nagelsmann in Verbindung stehen.

FC Bayern: Kontakt zwischen Nagelsmann und Musiala "nicht immer einfach"?

Denn nach Informationen der "Sport Bild" soll der Kontakt zwischen dem Cheftrainer und dem Youngster "nicht immer einfach" sein.

Das führt so weit, dass sich innerhalb des Trainer-Teams beim FC Bayern angeblich vor allem Assistent Dino Topmöller um die Nachwuchshoffnung kümmert, die vor Kurzem von den Fans zum Nationalspieler des Jahres 2022 gewählt wurde.

Nagelsmann müsse in der Angelegenheit derweil mehr Fingerspitzengefühl an den Tag legen, heißt es weiter. Denn die Verantwortlichen des FC Bayern wollen gern mit Musiala verlängern und ihn über 2026 hinaus an den Verein binden.

Musiala hofft auf Nagelsmanns Unterstützung beim FC Bayern

Schon jetzt liegt der Marktwert des Offensivmannes bei geschätzten 100 Millionen Euro. Und international ist das Offensiv-Juwel heiß begehrt.

Nach dem Höhenflug im ersten Teil der Saison stockte der Motor des gebürtigen Engländers allerdings merklich.

Auf beeindruckende neun Tore und sieben Vorlagen an den ersten 15 Spieltagen, folgte im neuen Jahr bislang kein weiterer Scorerpunkt.

Trotz des angeblich schwierigen Verhältnisses hofft Musiala laut "Sport Bild" dennoch, dass Nagelsmann ihn weiter regelmäßig in die Startelf stellt und er aus dem Formloch herausfindet.