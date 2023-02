Darum willigte der BVB in die Haaland-Klausel ein

IMAGO/Kolvenbach

Erling Haaland (l.) im Duell mit BVB-Verteidiger Mats Hummels

Im vergangenen Sommer wechselte Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City. Eine Ausstiegsklausel in seinem alten BVB-Kontrakt machte den Deal möglich. Seine Spielerberaterin Rafaela Pimenta hat nun erklärt, warum sich die Schwarz-Gelben auf das Vertragsdetail einließen.

Im Januar 2020 kam Erling Haaland als noch ungeschliffener Rohdiamant von RB Salzburg zum BVB. Der Norweger hatte damals zwar schon in der Hinrunde für die Österreicher in der Champions League für Furore gesorgt, an einen derart steilen Aufstieg hatten aber nur die wenigsten Experten geglaubt.

Mit 86 Toren in 89 Pflichtspielen entwickelte sich Haaland dann aber bei Borussia Dortmund zu einem der begehrtesten Spielern Europas.

Manchester City erhielt letztlich im vergangenen Sommer den Zuschlag. Der 22-Jährige durfte den BVB aufgrund einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Als Ablösesumme wurde in den Medien ein Betrag zwischen 60 und 75 Millionen Euro kolportiert. Haalands Marktwert war im Sommer 2022 schon weitaus höher.

Deshalb akzeptierte der BVB die Klausel

Doch warum hatte sich der BVB bei der Verpflichtung überhaupt auf eine Ausstiegsklausel eingelassen?

Ihr Klient sei damals "in der Öffentlichkeit nicht so bekannt" gewesen, sagte Haalands Beraterin Rafaela Pimenta gegenüber der "AS". "In dieser Phase seiner Karriere war die Klausel, die er sich selbst auferlegt hat, fair. Deshalb hat Dortmund sie akzeptiert", erklärte die Spieleragentin weiter.

Pimenta hat die Geschicke von dem im April 2022 verstorbenen Mino Raiola übernommen. Auf die Frage, welche Summe Haaland inzwischen wert ist, ließ die Beraterin aufhorchen.

Ehemaliger BVB-Star inzwischen 1 Milliarde Euro wert?

"Für mich ist Haaland 1.000 Millionen [Euro] wert. Vielleicht wird das niemand zahlen, aber es ist das Potenzial, das er mitbringt, wenn er bei einem Verein ankommt", meinte Pimenta.

Die Spielervermittlerin hatte gleich noch eine Begründung parat. "Mit ihm kommen Fans, Tore, sportliche Ergebnisse, Professionalität, digitale Inhalte, Bekanntheit, Sponsoren", sagte die Beraterin über Haaland.

Zwar wisse sie, "dass niemand 700 Millionen für einen Spieler zahlen wird, aber ich bin mir sehr sicher, dass der Wert, den Erling einem Verein bringt, immens ist, mindestens 1.000 Millionen Euro".