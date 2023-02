Hertha BSC entgehen offenbar sieben Transfers

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Josuha Guilavogui (l.) wechselte nicht zu Hertha BSC

Hertha BSC befindet sich in der Fußball-Bundesliga in akuter Abstiegsnot. Trotzdem verpflichteten die Berliner am Deadline Day nur einen einzigen Neuzugang. Bitter aus Sicht der Alten Dame: Die Kandidatenliste soll viel länger gewesen sein.

"Bild" nennt gleich sieben Spieler, mit denen sich Hertha BSC im Januar angeblich beschäftigt hat.

Gauthier Hein und Maximilian Philipp sollten für insgesamt eine Millionen Euro ausgeliehen werden. Während Rechtsaußen Hein bei der AJ Auxerre bleib, wechselte Philipp bis zum Saisonende auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zu Werder Bremen.

Spielermacher Selim Amallah ging hingegen lieber von Standard Lüttich zum spanischen Erstligisten Real Valladolid.

Innenverteidiger Jannik Vestergaard von Leicester City soll für Hertha BSC zu teuer gewesen sein. "Bild" zufolge verdient der ehemalige Profi von Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach in der Premier League umgerechnet rund 340.000 Euro pro Monat.

Josuha Guilavogui erhielt vom VfL Wolfsburg keine Freigabe für einen Wechsel. Torjäger Theo Bongonda musste beim FC Cádiz bleiben und Abwehrmann Papé Cissé wurde nicht von Olympiakos Piräus zur Hertha verliehen.

Hertha BSC verpflichtet "Mentalitätsspieler"

Letztlich holte der taumelnde "Big City Club" am Deadline Day immerhin noch Tolga Cigerci zurück. "Er ist ein Mentalitätsspieler, der das Umfeld auch kennt. Das ist auch nicht so ganz unwichtig. Fußballerisch und strategisch ist er gut. Auch laufstark", schwärmte Hertha-Trainer Sandro Schwarz in einer Medienrunde.

Cigerci hatte bereits zwischen 2013 und 2016 für die Berliner gespielt. Der zentrale Mittelfeldmann kommt für rund 350.000 Euro vom türkischen Klub MKE Ankaragücü an die Spree und erhielt einen Vertrag bis 2024.

"Mir bedeutet der Verein sehr viel. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Gemeinsam gehen wir es jetzt an", kommentierte Cigerci seine Rückkehr gegenüber den Vereinskanälen von Hertha BSC.