Schalke-Boss macht Tür für Clemens Tönnies auf

IMAGO/RHR-FOTO

Bernd Schröder ist Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04

Vorstandschef Bernd Schröder schließt ein weitergehendes Engagement des umstrittenen Ex-Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies beim FC Schalke 04 nicht aus.

"Clemens Tönnies ist über sein Sponsoring bereits wirtschaftlich sehr stark eingebunden. Wenn er das noch ausbauen will, ist er herzlich willkommen, wie jeder andere auch", sagte Schröder in einem Interview mit der "Funke Mediengruppe".

"Aber", schränkte der 56-Jährige ein, "Geld leihen und damit noch mehr Fremdkapital aufnehmen – das wollen wir nicht. Sondern Verbindlichkeiten abbauen und die Zukunft nicht mit noch mehr Schulden belasten. Das erhöht den Spielraum für Investitionen, auch in den Sport".

Tönnies hatte sich 2020 nach immer größer werdender Unruhe um seine Person aus dem operativen Geschäft auf Schalke zurückgezogen. Über Böklunder, ein Unternehmen der Tönnies-Konzerntochter Zur-Mühlen-Gruppe, unterstützt er den Klub aber weiter finanziell.

Schalke droht nach dem direkten Wiederaufstieg im vergangenen Sommer in der kommenden Saison erneut der bittere Gang in die 2. Bundesliga. Aktuell ist der siebenmalige deutsche Meister Schlusslicht der Tabelle im Oberhaus. Sechs Punkte trennen die Königsblauen bereits vom rettenden Ufer.

FC Schalke 04: Fehler in der Kaderplanung

Schuld an der sportlichen Misere sind auch Fehler bei der Kaderplanung. "Wir haben im Sommer-Transferfenster nicht alles richtig gemacht, ein ganz klares Ja", sagte Schröder.

Die Vereinsführung habe die Probleme aber "analysiert, Schlussfolgerungen gezogen und im Winter anders gearbeitet. Und ich glaube, wir haben einige Defizite beheben können".

Sechs externe Neuzugänge fanden ihren Weg nach Gelsenkirchen. Hinzu kommt mit Soichiro Kozuki ein Hoffnungsträger aus der eigenen U23.

Sportvorstand Peter Knäbel sowie die Kaderplaner André Hechelmann und René Grotus hätten "sehr intelligent gewirtschaftet", lobte Schröder und verwies auf die "Mischung aus ausgeliehenen und verliehenen Spielern, sodass man in Summe gar nicht so ganz viel Geld brauchte, um jetzt diese entscheidende Verbesserung in unserem 28er Kader hinzukriegen".