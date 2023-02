FC Schalke 04 wird Flops wohl nicht los

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Timothée Kolodziejczak (l.) steht weiterhin im Profi-Kader des FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 bleibt wohl auf zwei bereits aussortierten Spielern sitzen. Abnehmer für das Duo sind nicht in Sicht.

Mit Timothée Kolodziejczak und Nassim Boujellab stehen derzeit gleich zwei Spieler im Aufgebot des FC Schalke 04, die unter Cheftrainer Thomas Reis wohl keine Zukunft haben werden.

Mittelfeldspieler Boujellab kehrte erst in der Winterpause aus Finnland zurück, wo er an HJK Helsinki ausgeliehen war und sogar in der Europa League spielte.

Bei den Finnen war er mit 30 Pflichtspieleinsätzen zwar durchaus gefragt. Dass er im Schalker Mittelfeld noch einmal über den Status eines Ergänzungsspielers hinauskommt, gilt trotzdem als nahezu ausgeschlossen.

FC Schalke 04: Duo spielt keine Rolle mehr

Seinen letzten Bundesliga-Einsatz für die Knappen absolvierte Boujellab vor zwei Jahren im Februar 2021. Nach dem Schalker Abstieg hatte er auch schon als Leihspieler für den FC Ingolstadt gespielt.

Auf bis dato einen Einsatz als Einwechselspieler kommt Timothée Kolodziejczak in der laufenden Bundesliga-Spielzeit für die Gelsenkirchener.

Auch der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer 2023 aus, auch er sollte ebenso wie Boujellab bis Ende Januar eigentlich noch final abgegeben werden.

Düstere Aussichten für den FC Schalke 04

Wie "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann am Mittwoch vermeldete, wird das Duo zunächst weiterhin am Mannschaftstraining teilnehmen, ohne Perspektiven auf große Einsatzzeiten zu bekommen.

Schalke rechne nicht mehr mit einer Lösung, es gebe derzeit "keinerlei Verhandlungen" in Bezug auf Boujellab und/oder Kolodziejczak schrieb große Schlarmann bei Twitter.

Da in einigen Ländern der Transfermarkt auch weiterhin geöffnet bleibt, könnte sich dort jedoch rein theoretische noch eine Wechsel-Möglichkeit ergeben. So läuft die Transferperiode in Österreich beispielsweise noch bis zum 6. Februar, in der Türkei sind Wechsel sogar noch bis zum 8. Februar möglich und in der Schweiz gar bis zum 15. Februar.