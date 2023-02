BVB-Star über Frustjahr: "Nur auf die Fresse bekommen"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Emre Can will beim BVB wieder dauerhaft in die Startelf

Beim 2:0-Erfolg in Leverkusen zählte Emre Can im Team des BVB zu den stärksten Akteuren. Nach einer für alle Seiten enttäuschenden Hinserie zeigt die Formkurve beim Mittelfeldmann nach oben. Ans Vorjahr denkt der 29-Jährige nur ungern zurück.

Dass Borussia Dortmund in den vergangenen beiden Bundesliga-Begegnungen defensiv stabiler wirkte, hing auch mit einer personellen Maßnahme von Trainer Edin Terzic zusammen. Nach dem vogelwilden BVB-Auftritt gegen den FC Augsburg (4:3) erhielt Emre Can als Abräumer im Mittelfeld eine neue Bewährungschance - und nutzte sie.

Der deutsche Nationalspieler a.D. verspürt Genugtuung. "Das freut mich unheimlich, weil ich im letzten Jahr - auf gut Deutsch gesagt - nur auf die Fresse bekommen habe. Größtenteils war es berechtigt, aber eben nicht immer", erklärte Can im Interview mit "Sky".

Vor der Winterpause war der Routinier nur noch sporadisch zum Einsatz gekommen, Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied aus Dortmund kamen auf.

"Ich weiß auch, dass die Hinrunde nicht gut war. Aber der letzte Auftritt hat mir Selbstvertrauen gegeben und ich versuche jetzt weiterzumachen", stellte Can klar.

Emre Can: BVB "gefühlt wieder Bayern-Jäger Nummer eins"

Seinen Platz in der Anfangsformation will der gebürtige Frankfurter jedenfalls nicht so schnell wieder hergeben. Dank der jüngsten Siegesserie dürfen Can und seine Teamkollegen sogar wieder von der Meisterschaft träumen.

"Vor der Rückrunde oder vor der letzten Woche waren wir gefühlt ein Abstiegskandidat. Klar, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Jetzt sind wir gefühlt wieder Bayern-Jäger Nummer eins", fasste der Defensiv-Allrounder das Wechselbad der Gefühle süffisant zusammen.

Can appellierte an die Mannschaft: "So müssen wir jetzt einfach weitermachen. Wir müssen genau so spielen, wie wir in Leverkusen gespielt haben. Dann können wir auch erfolgreich werden."